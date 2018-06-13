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بوتين يُناقش خفض إنتاج النفط مع بن سلمان غدًا

تاريخ النشر: 13/06/2018 - 14:38

بوتين يُناقش خفض إنتاج النفط مع بن سلمان غدًا
أرشيفية (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: خالد السيد

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، عن اجتماع سيجريه الرئيس الروسي، فلاديمر بوتين، في العاصمة موسكو يوم غد الخميس، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بشأن بحث اتفقا خفض إنتاج النفط العالمي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية قول المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي، بإن "بوتين وولي العهد السعودي سيناقشان، خلال لقائهما المرتقب، اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي تقوده السعودية وروسيا، لكنهما لن يبحثا الخروج من الاتفاق".

أجاب بسكوف عن سؤال حول ما إذا كان من المقرر بحث التعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خلال اللقاء بأنه بالتخطيط.

وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا؛ على أن ينتهي الاتفاق في كانون أول/ ديسمبر 2018، نتيجة هبوط حاد في سعر البرميل منذ منتصف 2014، وسط مساع للمنتجين لاستعادة الاستقرار للسوق.

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وتفاوتت الآراء فيما بينها حول معطيات اللقاء، لكن معظمهما وصفته بـ"التاريخي" لما جرى فيه من أحداث مثيرة، خصوصًا طريقة تعامل الرئيسين مع بعضهما بخلاف نتائج القمة نفسها التي لم تكن على قدر كاف من الأهمية إن صح التعبير.
 

وعلى صعيد آخر، أفاد متحدث الرئاسة الروسي، أن بن سلمان "من بين زعماء بلدان كثيرة سيزورون روسيا لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم (مونديال روسيا 2018)".

ولفت إلى أن "بوتين سيعقد لقاءات مماثلة مع قادة عدد من الدول، منها لبنان وبيلاروس وبوليفيا وأرمينيا وأذربيجان".

وتقام نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، وللمرة الأولى في تاريخها، في روسيا بين 14 حزيران/ يونيو الحالي، و15 تموز/ يوليو المقبل.

ويستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعبا منتشرا في 11 مدينة، هي: سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبرغ، نيجني نوفغورود، مدينة روستوف، بالإضافة إلى العاصمة موسكو.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية للبطولة في ملعب "لوجنيكي"، في العاصمة موسكو، وستبدأ عند الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ).

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#روسيا
#محمد بن سلمان
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#خفض الانتاج

من عرب 48

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