ترامب: تمّ حلّ الجزء الأكبر من مشكلة كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة أنه "حلَّ الجزء الأكبر" من المشكلة النووية الكورية الشمالية؛ وذلك بعد القمة التي عقدها مع الزعيم الكوري، كيم جونغ أون.

وصرَّح ترامب للصحافيين في حديقة البيت الأبيض، أن الرئيس السابق باراك أوباما أخبره قبل توليه منصبه؛ أن "أخطر مشكلة" للولايات المتحدة هي برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية، مُضيفًا: "لقد قمت بحل تلك المشكلة، لقد تم حل الجزء الأكبر من تلك المشكلة".

وبعد الانتقادات التي واجهها في الأيام الماضية، أعلن ترامب أن قمته التاريخية مع كيم جونغ أون في 12 حزيران/ يونيو في سنغافورة أتاحت إطلاق "عملية تحقق قوية" من تفكيك الترسانة الكورية الشمالية.

وردًّا على سؤال من صحافية حول انتهاكاتِ حقوقِ الإنسان في كوريا الشمالية، قال ترامب: "لا أود أن أرى سلاحا نوويا يقضي عليك أو على عائلتك".

وأضاف: "لقد وقَّعنا وثيقة جيدة، لكن الأهم من تلك الوثيقة هو أن علاقتي به جيدة"، مُضيفا: "لقد أعطيته رقم هاتف مباشر يمكنه الاتصال بي إذا واجه صعوبة ما، ويمكنني الاتصال به، نحن على تواصل".

وتابع ترامب: "حين وصلت، ظنّ الناس أننا سنخوض حربا مع كوريا الشمالية. كانوا يظنون أن ترامب سيصل وسيبدأ بإلقاء القنابل في كل مكان، لكن بالواقع حصل عكس ذلك".