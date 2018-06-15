ترامب يوافق على فرض رسوم جمركية على الصادرات الصينية

كشفت وسائل إعلام محلية، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منح موافقته، على فرض رسوم على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار.

وأفادت شبكة "بومبورغ" الأميركية، أن ترامب قرر فرض هذه الرسوم الجديدة بعد اجتماع عقده أمس، الخميس، مع عدد من مستشاريه الاقتصاديين.

وحسب "بلومبورغ"، فإن الولايات المتحدة تستهدف حوالي 1300 منتجا بقيمة 50 مليار دولار من الواردات الصينية، في حين تحدث مصدر للشبكة، أن بعض المنتجات قد تم إسقاطها من القائمة الأولية.

وقال البيت الأبيض إن هذه الرسوم سيتم فرضها "بعد فترة وجيزة" بعد إصدار القائمة، رغم أنه لم يتم تحديد موعد لذلك.

في مقابل ذلك، ذكرت "سي إن إن" أن الإعلان الرسمي عن هذه الرسوم سيكون الجمعة.

وهددت الحكومة الصينية، الخميس، بإلغاء اتفاقياتها التجارية مع الولايات المتحدة، حال قرر ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الواردات.

وقال غينغ شوانغ، المتحدث باسم الخارجية الصينية، "لقد أعلنا بوضوح أنه إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات تجارية بما في ذلك فرض رسوم جمركية جديدة، فإن جميع الاتفاقات التي توصل إليها الجانبان فيما يتعلق بالتجارة والاقتصاد لن تدخل حيز التنفيذ".

وكان ترامب قد هدد برفع قيمة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى نحو 150 مليار دولار.

ويطالب البيت الأبيض بخفض العجز التجاري بما يقارب 200 مليار دولار مع العملاق الآسيوي، إذ بلغ العام الماضي نحو 375 مليار دولار لصالح الصين.

وفي آذار/ مارس الماضي، أقرت الولايات المتحدة مرسوما يقضي بفرض تعريفات جمركية إضافية وقيود استثمارية على الصين تصل إلى 60 مليار دولار.