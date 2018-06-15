ماكرون يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا مبادرات جديدة حول الهجرة

يبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، "مبادرات جديدة" حول قضية الهجرة.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل ماكرون كونتي في العاصمة الفرنسية باريس، في محاولة لتجاوز توترات اندلعت منذ أسبوع بين البلدين بسبب أزمة سفينة "أكواريوس" لإنقاذ المهاجرين.

وقال ماكرون لكونتي، إنه "لم يرغب أبدا في الإساءة إلى إيطاليا أو الشعب الإيطالي بسبب قضية الهجرة"، وفق موقع "يورو نيوز" الأوروبي.

كما أعلن الطرفان، بحسب الموقع ذاته، أنهما سيناقشان المبادرات الجديدة حول الهجرة "خلال غداء سيجمعهما في وقت لاحق اليوم".

وشهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في اللهجة بين باريس وروما بشأن سفينة أكواريوس التي تنقل أكثر من 600 مهاجر غير شرعي، ورفضت إيطاليا ومالطا السماح لها بالرسو في موانئها.

وزاد ماكرون من حدة التوترات عندما وجه انتقادا قاسيا إلى روما الثلاثاء الماضي، واصفا رفض إيطاليا استقبال سفينة أكواريوس بأنه "سلوك معيب وغير مسؤول من قبل الحكومة"، بحسب المصدر ذاته.

من جهته، شدد كونتي خلال لقائه ماكرون، على "ضرورة التعاون الوثيق بين إيطاليا وفرنسا، إضافة إلى إشراك الدول الأوروبية الأخرى في قضية الهجرة".

وتابع قائلا: "قضية الهجرة والمهاجرين لا يمكن تأجيلها، ولا يمكن أن تتعامل إيطاليا وحدها مع الحلول".