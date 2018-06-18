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قتلى ومئات الجرحى بزلزال ضرب غرب اليابان

تاريخ النشر: 18/06/2018 - 09:42

قتلى ومئات الجرحى بزلزال ضرب غرب اليابان
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: محمد وتد

ضرب زلزال قوي غرب اليابان، اليوم الإثنين، مسفرا عن مقتل شخصين على الأقل أحدهما فتاة في التاسعة من عمرها أكثر من 200 شخص أصيبوا بجروح، ومتسببا بانقطاع التيار الكهربائي وتعليق حركة السكك الحديد في وقت مزدحم، بحسب ما ذكرت السلطات.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن أكثر من 200 شخص أصيبوا بجروح في زلزال بلغت شدته 6.1 ضرب منطقة أوساكا والمناطق المحيطة بها صباح اليوم.

وقالت هيئة الإذاعة ومسؤولون حكوميون إن الزلزال الذي وقع صباحا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم فتاة في التاسعة من عمرها وأوقف العمل في عدد من المصانع وفجر أنابيب للمياه.

بدورها، قالت هيئة التنظيم النووي أنها لم ترصد أي شيء غير طبيعي داخل محطات الطاقة في المنطقة، في حين أن العديد من المصانع وبينها شركة هوندا لصناعة السيارات علقت الانتاج للقيام بعمليات تحقق.

وقال متحدث باسم شرطة المنطقة لوكالة فرانس برس "أعلنا مقتل فتاة بعد إنهيار جدار من الطوب داخل مدرستها في تاكاتسوكي بشمال أوساكا، من دون أن يؤكد خبرا أوردته وسائل إعلام محلية عن مقتل رجل يبلغ الثمانين.

وأوضحت وكالة كيودو للأنباء أن الفتاة حوصرت عندما انهار جدار قرب مسبح في منطقة واقعة بشمال أوساكا. وعرضت قناة "ان اتش كيه" صورا جوية للمسبح والجدار مع انتشار للشرطة التي تفقدت المكان.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيهايد سوغا إن هناك قتيلين و20 جريحا.

وهذا الزلزال القوي الذي وقع بساعات الصباح وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، ما أدى إلى توقف حركة القطارات في وقت مزدحم وأثّر على أكثر من 170 ألف منزل، غير أنه لم يُثر الذعر، إذ أظهرت محطات التلفزيون ركاب أحد القطارات ينزلون منه بهدوء مستخدمين سلالم ثبتها أفراد شبكة السكك الحديد.

واندلع حريق واحد على الأقل في منزل بشمال مدينة أوساكا، بحسب مشاهد تلفزيونية.

وسارع رئيس الوزراء شينزو آبي، إلى التشديد على أن الحكومة في حالة تعبئة، وقال إن "الاولوية هي لإنقاذ حياة الناس". وأمر فريقه بأن "يجمع فورا المعلومات حول الاضرار المحتملة".

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن أكثر من 200 شخص أصيبوا بجروح في زلزال بلغت شدته 6.1 ضرب منطقة أوساكا والمناطق المحيطة بها صباح اليوم.

وقالت هيئة الإذاعة ومسؤولون حكوميون إن الزلزال الذي وقع صباحا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم فتاة في التاسعة من عمرها وأوقف العمل في عدد من المصانع وفجر أنابيب للمياه.

 

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#زلزال
#اليابان
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#جرحى
#أوساكا

من عرب 48

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