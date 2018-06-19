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دول الاتحاد الأوروبي تستعد لجمع طالبي اللجوء بمراكز خارجها

تاريخ النشر: 19/06/2018 - 22:34

دول الاتحاد الأوروبي تستعد لجمع طالبي اللجوء بمراكز خارجها
لاجئون سوريون داخل معسكر احتجاز في تركيا. أرشيفية (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: خالد السيد

سربت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، استعداد زعماء دول الاتحاد الأوروبي، لإقرار جمع طالبي اللجوء في مراكز خارج دولهم، وذلك خلال قمتهم التي ستعتقد في بلجيكا نهاية حزيران/يونيو الحالي.

وبحسب مشروع البيان الختامي للقمة المرتقبة، فإن زعماء ورؤساء حكومات دول الاتحاد سيدعمون اقتراح جمع اللاجئين في مراكز خارج الاتحاد.

وجاء في مشروع البيان الختامي: "مجلس الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، يدعم جمع طالبي اللجوء ممن يجري إنقاذهم في عرض البحر في مراكز إجلاء إقليمية".

وأوضح المشروع أن عملية الفصل بين المهاجرين لأغراض اقتصادية، وطالبي اللجوء المحتاجين إلى حماية دولية ستجري في المراكز "بشكل أسرع".

وأشار إلى أن الأمر سيكون رادعا مهما لطالبي اللجوء "يجنبهم الرحلات الخطيرة"، دون تفاصيل إضافية.

انخفاض حاد بطالبي اللجوء لأوروبا
وأدى تدفق اللاجئين إلى السواحل الأوروبية بأعداد كبيرة، لإيقاف الاتحاد الأوروبي لسياسية "الأبواب المفتوحة" التي استقبل بموجبها مئات آلاف اللاجئين، الأمر الذي دفع الاتحاد إلى عقد اتفاق مع تركيا لـ"إيقاف" هذا التدفق.
 

وتأتي خطط الاتحاد الأوروبي بمنع اللاجئين من دخول دوله، بعد إعلانه عن انخفاض عددهم بنسبة 44% خلال العام الماضي، خصوصًا بعد الاتفاق الذي عقدته دول الاتحاد مع تركيا عام 2016 والذي يقضي بإعادة اللاجئين إلى تركيا أو منعهم من "الإبحار" إلى شواطئ أوروبا منها.

وألزم اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا في 18 آذار/مارس 2016، الحكومة التركية منع العبور البحري إلى الشواطئ الأوروبية، حيث أن هذه الطريقة كانت الأكثر استخدامًا من اللاجئين للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، خصوصًا، عبر اليونان.

وأعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن عدد اللاجئين والنازحين نتيجة النزاعات في العالم بلغ 68.5 مليون شخص عام 2017 في رقم قياسي جديد للسنة الخامسة على التوالي.

ويُعاني آلاف اللاجئين في اليونان وتركيا من شروط معيشية صعبة للغاية، ومنهم من يعيش في مخيّمات للجوء تُشبه السجون الكبيرة، ومنهم من أُعيدوا بالقوة أو تم احتجازهم.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#اللجوء
#النزوح
#الاتحاد الأوروبي
#تركيا

من عرب 48

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