ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يبقي العائلات المهاجرة "مجتمعة" على الحدود

وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، الأربعاء، على أمر تنفيذي لإنهاء فصل العائلات المهاجرة أثناء احتجازهم على الحدود، وإبقاءهم مجتمعين. وذلك عقب اجتماعه بعدد من المسؤولين الأميركيين.

وقال ترامب "نوقع هذا الأمر التنفيذي، لكننا نريد التأكد من أن لدينا حدودا قوية، وسنتوجه إلى الكونغرس من أجل المصادقة على قانون بهذا الشأن".

وأضاف "لم يعجبنِ مشهد العائلات وهي منفصلة عن بعضها، هذه مشكلة كبير كانت لدى الإدارات الماضية، ونحن نعالج مشاكل الهجرة وعددا من المشاكل الأخرى ككوريا الشمالية وإيران وغيرها". وتابع "سنتسمر في سياسة صفر تسامح (لا تسامح) مع الأشخاص الذين يدخلون بلادنا بشكل غير قانوني".

وفي وقت سابق اليوم، انتقدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، سياسة الفصل القسري لأبناء المهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم على الحدود الأميركية المكسيكية، ووصفته بأنه "مزعج وخاطئ".

بدوره، انتقد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، فصل العائلات المهاجرة، وتساءل "هل نحن أمة تقبل قسوة تمزيق الأطفال من أذرع والديهم، أم أننا أمة نقدر العائلات، ونعمل على الحفاظ على تماسكها؟".

وفي وقت سابق اليوم، كشفت وكالة "أسوشيتد بريس"، أن وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستن نيلسن، تقوم بصياغة أمر تنفيذي مرتقب، يبقي على الأسر المهاجرة التي تم توقيفها على الحدود "مجتمعة" خلال فترة الاحتجاز، ما يعني عدم فصل الأطفال عن ذويهم.

والإثنين، كشفت نيلسن، أنه في الأشهر الأخيرة، شهدت وزارتها زيادة هائلة في عدد الأجانب غير القانونيين الذين يستخدمون الأطفال ليشكلوا ما أسمتها بـ"وحدات عائلية" للدخول إلى الولايات المتحدة.

وكشفت أنه "في الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 2017 حتى شباط/ فبراير 2018، كانت هناك زيادة بنسبة 315% في عدد حالات البالغين الوافدين إلى جانب قاصرين يتظاهرون بشكل احتيالي على أنهم عائلات للدخول".

وشددت المسؤولة الأميركية على أن "أي شخص يقوم بعبور الحدود بشكل غير شرعي سيكون تحت طائلة المتابعة القضائية"، وتابعت نيلسن، أن "الآباء الذين يعبرون الحدود بشكل غير شرعي هم مجرمون"، وأضافت أن "الدخول غير الشرعي هو جريمة حسب تعريف الكونغرس".