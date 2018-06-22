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ترامب: بيونغ يانغ دمرت 4 مواقع تجارب بالستية

تاريخ النشر: 22/06/2018 - 06:55

ترامب: بيونغ يانغ دمرت 4 مواقع تجارب بالستية
(أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس، الخميس، أن كوريا الشمالية دمرت "أربعة مواقع للتجارب" البالستية، وذلك في وقت كان العديد من المحللين أبدوا شكوكا حيال نتائج القمة التاريخية التي عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال ترامب خلال اجتماع لإدارته "علاقتنا جيدة جدا. لقد توقفوا عن إرسال الصواريخ، بما فيها الصواريخ البالتسية"، في إشارة إلى كوريا الشمالية.

وأضاف "لقد دمروا أحد مواقع تجاربهم الكبيرة. في الواقع، إن أربعة مواقع تجارب كبيرة" قد تم بالفعل تدميرها.

وتابع ترامب أن الأمر يتعلق بـ"نزع السلاح النووي بشكل كامل، وقد بدأ ذلك" يتحقق.

وكان مسؤول أميركي قال لوكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، إن كوريا الشمالية قد تسلّم الولايات المتحدة قريبا دفعة أولى تضم رفات 200 جندي أميركي قتلوا في الحرب الكورية، وذلك بموجب الاتفاق الذي أبرمه ترامب وكيم خلال قمتهما في سنغافورة.

وقال الرئيس الأميركي الخميس "لقد فهمت أنهم قاموا بإعادة، أو أنهم في طور إعادة رفات أبطالنا الكبار".

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#دونالد ترامب
#كيم جونغ أون
#تجارب بالستية
#سلاح نووي

من عرب 48

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