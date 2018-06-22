لندن: إخلاء محطة قطار بعد ادعاء شخص حمله قنبلة

أخلت شرطة العاصمة البريطانية، لندن، اليوم الجمعة، محطة قطارات "شيرنغ كروس" وسط العاصمة لندن، بعد ادعاء أحد الأشخاص حمله قنبلة.

وقالت شرطة المواصلات البريطانية في بيان على موقع "تويتر"، إنه "تم توقيف الشخص الذي ادعى حمله قنبلة، دون وقوع أي إصابات في صفوف المواطنين".

وأضافت أن عناصر الشرطة تبحث حاليا إعادة فتح المحطة بعد تعليق خدماتها لفترة من الوقت، على خلفية الحادث ذاته.

وحتى الساعة 11:02 (بتوقيت القدس المحتلة)، لم تكشف الشرطة البريطانية عن ملابسات الحادث أو دوافع منفذه.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي وجودا كبيرا للشرطة بما في ذلك ضباط مسلحون في المحطة التي تقدم خدمات السفر من العاصمة إلى جنوب شرق إنجلترا.