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تركيا.. يوم الحسم بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية

تاريخ النشر: 24/06/2018 - 08:58

تركيا.. يوم الحسم بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية
(الأناضول)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمد وتد

بدأ الناخبون في تركيا في الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم الأحد، في انتخابات رئاسية وبرلمانية تمثل أكبر تحد للرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه العدالة والتنمية، منذ وصوله للسلطة قبل أكثر من عشر سنوات ونصف. وستمثل الانتخابات أيضا بداية نظام جديد لرئاسة تنفيذية قوية يسعى إليه إردوغان منذ فترة طويلة وأيدته أقلية صغيرة من الأتراك في استفتاء جرى في 2017.

وفتحت صناديق الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا، وبدأ الناخبون بالإدلاء في أصواتهم بالمراكز الانتخابية المخصصة، وفي صناديق الاقتراع المحددة لهم بالأرقام، مع توافد الناخبين منذ الساعات المبكرة على المراكز، في انتخابات وصفت بأنها مصيرية سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي.

ومن المنتظر أن يتقدم 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخباً للإدلاء بأصواتهم في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، عن "تحالف الشعب" (يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية)، والمرشح عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجه، ومرشح حزب "الشعوب الديمقراطي" صلاح الدين دميرطاش.

الانتخابات التركية: الامتحان الصعب
تشكّل الانتخابات التركيّة غدًا امتحانًا صعبًا، لإردوغان، الذي وجد نفسه أمام "جردة حساب" لكافة سياساته. وللمعارضة التي تجد نفسها ضمن قواعد وضعها إردوغان. لكن الطابع الأهم الذي المسيطر هو الحنين إلى الماضي: إردوغان إلى العثمانيين، وأكشنر إلى أتاتورك.
 

ومن المتنافسين أيضًا، مرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر، ومرشح حزب "السعادة" تمل قرة ملا أوغلو، ومرشح حزب "الوطن" دوغو بيرنجك، الذين تمكنوا من الترشح بعد جمع 100 ألف توقيع من ناخبيهم (شرط لمرشحي الأحزاب خارج البرلمان).

بينما يتنافس في الانتخابات البرلمانية، مرشحو كل من أحزاب "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي" و"الدعوة الحرة" و"إيي" و"الحركة القومية" و"السعادة" و"وطن".

ويشارك مرشحو حزب "الاتحاد الكبير" ضمن قائمة "العدالة والتنمية"، ومرشحو "الديمقراطي" في قائمة "إيي".

في إسطنبول، بدأ الناخبون، في مناطق الولاية الـ39، بالتجمع أمام المراكز الانتخابية منذ ساعات الصباح الباكر، ومع حلول الساعة الثامنة بدأ دخولهم إلى المراكز، بتوجيه من الموظفين المعنيين.

على صعيد آخر، ولدواعٍ أمنية، نقلت مروحيات عسكرية البطاقات وموظفي اللجان الانتخابية في ثلاث ولايات جنوب شرقي تركيا، هي وان ودياربكر وسيعرت، إلى مراكز الاقتراع في عدد من المناطق بالولايات المذكورة.

وخلال عملية الاقتراع المرتقبة، يدلي الناخب بصوته في بطاقتين انتخابيتين، الأولى للرئاسة والثانية للبرلمان، ثم يضعهما داخل ظرف وبعدها في صندوق الاقتراع.

ومن المقرر أن يتم أولًا فرز وتسجيل البطاقات الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية.

وللمرة الأولى سيتم تطبيق نظام الصناديق الجوالة من أجل المرضى المقعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ستصل الصناديق بناء على طلبهم إلى مكان إقاماتهم.

وفي هذا الإطار سيتم تخصيص 1303 صناديق من أجل 17 ألفا و258 ناخبا مقعدا تتوفر فيهم المعايير اللازمة لتوفير هذه الخدمة.

وسبق للمغتربين أن أدلوا بأصواتهم في 123 بعثة تركية في 60 دولة، في الفترة بين 7 و19 حزيران/ يونيو الجاري، وبلغ عدد المصوتين في البعثات والمعابر الحدودية مليونا و486 ألفا و532 ناخبا.

ومن المقرر أن يشارك 415 مراقبا من 8 مؤسسات وهيئات برلمانية دولية في مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا التي تجري اليوم.

 

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#تركيا
#انتخابات
#رئاسية
#برلمانية
#إردوغان
#المعارضة

من عرب 48

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