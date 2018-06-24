  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

مدير CIA السابق يصف سلوك ترامب بـ "غير الأخلاقي"

تاريخ النشر: 24/06/2018 - 15:44

مدير CIA السابق يصف سلوك ترامب بـ "غير الأخلاقي"
أرشيفية
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

هاجم الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جون برينان، الرئيس دونالد ترامب، واصفًا سلوكه بغير الأخلاقي، والمجرَّد من المبادئ.

جاء ذلك في تغريدة نشرها برينان عبر حسابه على تويتر، ردا على تغريدة أخرى للرئيس ترامب، ينتقد فيها المحققين الذي يتابعون مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وأعاد برينان نشر تغريدة ترامب معلقا عليها: "خوفك من الفضيحة واضح، ويأسك واضح أكثر من ذلك (...) متى يدرك أصحاب الضمير في حكومتكم، الدائرة الداخلية، والقيادة الجمهورية، أن سلوكك غير الأخلاقي والمجرد من المبادئ، وعدم كفاءتك تلحق الضرر بأمتنا بشكل خطير؟".

وكان ترامب قال في تغريدته على تويتر: "بسبب كل التحيز، والكره، والكذب من قبل المحققين، يريد الناس إخضاع أولئك المحققين للاستجواب".

وأضاف مشيرا إلى عملية التحقيق في مزاعم تدخل الروس بالانتخابات: "احتيال وإخفاق كامل للديمقراطيين الذين خسروا الانتخابات".

يُشار إلى أن التحقيق الذي يقوده روبرت مولر، أدان عددا من الشخصيات المشاركة في حملة ترامب الانتخابية، وعددا من المواطنين الروس، وفق وسائل إعلام أميركية.

كما أمرت قاضية فيدرالية منتصف الشهر الجاري، بحبس بول مانافورت الرئيس السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، بعد اتهامه بالتلاعب ومحاولة التأثير على شهود محكمة.

ويُعدّ "مانافورت" أول مسؤول في حملة ترامب يتم حبسه كجزء من التحقيقات الخاصة بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وسيبقى مانافورت في السجن بينما ينتظر محاكمتين في الأشهر القليلة المقبلة، إذ يواجه عدة تهم بينها تمريره المال عبر نظام الحسابات الخارجية الذي يعرف باسم "الأوفشور".

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#ترامب
#غير أخلاقي
#أميركا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إردوغان يجتاز خطر الجولة الثانية... حتى الآن
إردوغان يجتاز خطر الجولة الثانية... حتى الآن

2018-06-24

ويليام يصل الأردن اليوم وفلسطين غدًا
ويليام يصل الأردن اليوم وفلسطين غدًا

2018-06-24

سورية: قتلى مدنيون بقصف للنظام وروسيا في درعا
سورية: قتلى مدنيون بقصف للنظام وروسيا في درعا

2018-06-24

الأكثر قراءة

بلجيكا تسحق تونس وتقضي على تمثيل العرب منطقيا

بلجيكا تسحق تونس وتقضي على تمثيل العرب منطقيا

2018-06-23
لسان حال المصريين:

لسان حال المصريين: "ارحل يا سيسي"

2018-06-23
كروس يقود ألمانيا لفوز دراماتيكي على السويد

كروس يقود ألمانيا لفوز دراماتيكي على السويد

2018-06-23
الاحتلال يدعي إصابة ٣ جنود بعملية دهس بغوش عتصيون

الاحتلال يدعي إصابة ٣ جنود بعملية دهس بغوش عتصيون

2018-06-23
اليوم: 3 مواجهات ساخنة في مونديال روسيا

اليوم: 3 مواجهات ساخنة في مونديال روسيا

2018-06-23