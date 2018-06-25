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الاتحاد الأوروبي يصوت على تحرك قانوني ضد هنغاريا

تاريخ النشر: 25/06/2018 - 22:41

الاتحاد الأوروبي يصوت على تحرك قانوني ضد هنغاريا
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

صوت المشرعون في الاتحاد الأوروبي لصالح تحريك دعوى ضد هنغاريا (المجر) بسبب ادعاءات بأن حكومة رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، تنتهك القيم الأساسية للكتلة.

وصوتت لجنة الحريات المدنية التابعة للبرلمان الأوروبي، اليوم الإثنين، لصالح تقرير يوصي بإطلاق "إجراء المادة 7" وسط مخاوف بشأن استقلال القضاء وحرية الإعلام والمعاملة القاسية للمهاجرين في هنغاريا.

يشار إلى أنه يجب أن يوافق البرلمان بالكامل على التحرك حتى ينفذ.

ويمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى فقدان هنغاريا حقوق التصويت في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن هذا أمر غير مرجح لأن بولندا، التي تواجه أيضا إجراء المادة 7 من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ربما تعترض عليه.

وتقول المفوضية إنها تدرس أيضا القوانين التي صدرت في المجر، الأسبوع الماضي، والتي تسمح بعقوبات بالسجن على الأشخاص المدانين بتهمة مساعدة طالبي اللجوء.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الاتحاد الأوروبي
#هنغاريا
#المهاجرون

من عرب 48

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