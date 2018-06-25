الولايات المتحدة ترفض السماح لسولانا بدخول أراضيها

أعلن الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي والمسؤول السابق عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا، اليوم الإثنين، أنه لم يحصل على الإذن الإلكتروني للدخول إلى الولايات المتحدة بسبب زيارته إيران حيث شارك في التفاوض حول الاتفاق النووي.

وقال سولانا في حديث لقناة "أنتينا 3" الإسبانية "إنه قرار خسيس" موضحا أنه زار إيران عام 2013 بمناسبة تولي الرئيس حسن روحاني مهامه.

وأعلن "زرت البلاد كممثل عن كل الذين تفاوضوا" بشأن الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الشهر الماضي.

وأضاف "على الأفراد زيارة الدول الأكثر تعقيدا لمواصلة المفاوضات. ما يصدمني هو أن يعامل هؤلاء الأفراد كالآخرين" من ناحية الدخول إلى البلاد والخروج منها.

يشار إلى أنه منذ 2015 فإن الأشخاص الذين زاروا إيران والعراق وسورية والسودان وليبيا والصومال واليمن لا يمكنهم الحصول على هذا الإذن إلكترونيا، وعليهم التقيد بطلب للحصول على تأشيرة.

وهذه القيود لا تطبق مبدئيا على الموظفين الحكوميين، لكن لم يكن لسولانا مثل هذا المنصب عام 2013.

وقال سولانا "ما لديهم في الولايات المتحدة هو كمبيوتر، وإذا أدخلت بيانات تشير إلى زيارة إيران مؤخرا يتم سحب اسمك من النظام. سأحاول الحصول على إذن للدخول احتاج إليه لأني أعمل هناك .أنا أستاذ محاضر في عدة جامعات" في موضوع الفيزياء.

وكان الاشتراكي الإسباني على رأس حلف شمال الأطلسي بين عامي 1995 و1999 ثم ممثلا أعلى للسياسة الخارجية والأمن المشترك الاوروبي حتى 2009.