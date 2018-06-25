وزير الدفاع الأميركي في الصين بعد تصاعد التوتر بين البلدين

يجري وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، هذا الأسبوع، زيارةً هي الأولى له إلى الصين وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، وفي ظلّ الحاجة إلى الدعم الصيني في المحادثات النووية مع كوريا الشمالية.

وصرح ماتيس لصحافيين، في وقت متأخر من ليل الأحد، بأنه يريد "اتخاذ اجراءات" حيال الطموحات الإستراتيجيّة للصين بعد نشرها أسلحةً على جزر متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي، وسط سعيها لإظهار قوتها العسكرية في عمق المحيط الهادئ.

وخلال جولته التي تستمر أربعة أيام وتشمل كذلك كوريا الجنوبية واليابان، يأمل ماتيس، أيضًا، في تأكيد التزام الصين بالضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية، بعد محادثات تاريخية بين الرئيس، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون، في سنغافورة أوائل حزيران/يونيو الجاري.

وقال ماتيس إنّ للولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية "هدفًا مشتركًا: إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي على نحو كامل ولا رجعة فيه ويُمكن التحقق منه".

وخلال زيارته لبكين من الثلاثاء إلى الخميس، سيجتمع ماتيس مع كبار مسؤولي الدفاع الصينيين، ثم يتوجّه لاحقا إلى سول لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي سونغ يونغ-مو، على أن يزور اليابان الجمعة.

وتهدف تلك الاجتماعات إلى طمأنة الحلفاء بأن التزام واشنطن الدفاعي الإقليمي يبقى بلا تغيير بعد إعلان ترامب في شكل مفاجئ في 12 حزيران/يونيو أن الولايات المتحدة ستعلّق تمرينا عسكريا مشتركا كبيرا في كوريا الجنوبية، عقب لقائه كيم.