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"لايفلاين" العالقة قد تجد حلا في مالطا

تاريخ النشر: 26/06/2018 - 12:14

"لايفلاين" العالقة قد تجد حلا في مالطا
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن "حلا أوروبيا يرتسم على ما يبدو" لسفينة الإنقاذ التابعة للمنظمة الألمانية غير الحكومية "لايفلاين" العالقة في المتوسط، وعلى متنها 234 مهاجرا، يتمثل بإمكانية رسوها في مالطا.

وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية، بنيامين غريفو، لإذاعة "آر تي إل" صباح الثلاثاء "أثناء حديثي الآن، يبدو أن هناك حلا أوروبيا يرتسم: قد ترسو في مالطا"، في إشارة إلى السفينة التي أنقذت المهاجرين، الخميس، ومنعتها سلطات مالطا وإيطاليا من الرسو على سواحل البلدين.

230 مهاجرا في المياه الدولية بانتظار حل دبلوماسي
منظمة "لايف لاين" الألمانية تعلن أن سفينتها التي تهدد إيطاليا باحتجازها، تنتظر في المياه الدولية للتوصل إلى حل دبلوماسي وتأمين إمدادات لحوالي 230 مهاجرا على متنها
 

وأوضح المتحدث أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء المالطي، جوزف موسكات، تطرقا إلى القضية خلال محادثات الإثنين.

وأضاف أن "فرنسا مستعدة لإرسال فريق إلى المكان لمعالجة طلبات اللجوء كل على حدة"، في خطوة مماثلة لما جرى عند رسو السفينة "أكواريوس" في مرفأ بلنسية الإسباني قبل نحو عشرة أيام.

وبعدما أكد أن الأزمة "سياسية قبل أن تكون مرتبطة بالهجرة"، دعا الناطق باسم الحكومة الفرنسية إلى "التحرك بشكل عاجل لمواجهة وضع ملح".

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#لايفلاين
#مهاجرون
#مالطا

من عرب 48

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