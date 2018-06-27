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بوتين: علاقاتنا بواشنطن ليست في أفضل حالاتها

تاريخ النشر: 27/06/2018 - 19:18

بوتين: علاقاتنا بواشنطن ليست في أفضل حالاتها
(الأناضول)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: محمود مجادلة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، الأربعاء، إن علاقات موسكو وواشنطن ليست في أفضل حالاتها، نتيجة الصراع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة.

وأضاف بوتين، خلال لقائه مع مساعد الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، في موسكو: "يؤسفني القول إن العلاقات الروسية - الأميركية ليست في أفضل حال... لقد تحدثت عن ذلك علانية مرارا، وأود أن أكرر ذلك في الاجتماع معكم"، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.

وأردف: "أعتقد أن ذلك (العلاقات ليست في أفضل حالاتها) إلى حد كبير، نتيجة للصراع السياسي الداخلي الحاد في الولايات المتحدة". وأشار بوتين إلى أنه يرى في زيارة بولتون "ما يبعث الأمل لتقوم روسيا والولايات المتحدة بأول الخطوات لاستعادة العلاقات".

من جانبه، أكد بولتون التزام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بتعزيز الاستقرار في العالم. وأجرى بولتون محادثات مغلقة مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل أن يستقبله الرئيس بوتين.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الجانب الروسي سيبحث عدة قضايا مع بولتون، منها الاستقرار والأمن الدوليين، ونزع السلاح، والتطورات حول شبه الجزيرة الكورية، واتفاق إيران النووي، فضلا عن العلاقات الثنائية والأزمة السورية وتسوية القضية الفلسطينية.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#موسكو
#واشنطن
#الولايات المتحدة
#جون بولتون
#فلاديمير بوتين

من عرب 48

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