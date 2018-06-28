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اعتقال 12 تركيا بزعم إهانة إردوغان

تاريخ النشر: 28/06/2018 - 09:32

اعتقال 12 تركيا بزعم إهانة إردوغان
(الأناضول)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: محمد وتد

أمرت محكمة تركية باعتقال 12 شخصا متهمين بإهانة الرئيس رجب طيب إردوغان خلال تجمع لمرشح المعارضة محرم اينجه قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

وهؤلاء الأشخاص الـ12 الذين تم وضعهم في الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة متهمون بأنهم أطلقوا في أزمير، حيث حصل التجمع "إهانات بحق رئيس الدولة". وكان اينجه قد حشد في هذه المنطقة عشرات الآلاف من مؤيديه.

وأفادت وكالة الأناضول بأن صور الواقعة التي حدثت داخل مطعم في أزمير يُقدّم الكحول قد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور التي نشرتها مواقع الكترونية مقربة من الحكومة على نطاق واسع، أشخاصا جالسين على شرفة مطعم في الهواء الطلق يرددون اسم إردوغان على نحو مثير للسخرية.

والتجمع الذي حصل في أزمير كان أحد أبرز تجمعات حملة اينجه الذي هُزم بمواجهة إردوغان من الدورة الأولى.

وتُعتبر أزمير معقل حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديموقراطي) برئاسة اينجه الذي حصل على 54 في المئة من أصوات الناخبين في هذه المنطقة.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#تركيا
#انتخابات
#إردوغان
#اعتقال

من عرب 48

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