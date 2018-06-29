الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته الاقتصادية على روسيا ستة أشهر

وافق قادة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم، الجمعة، على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا في ظل عدم إحراز تقدم على صعيد تطبيق موسكو لاتفاقيات وقف القتال في شرق أوروبا.

وقال مسؤول أوروبي رفيع فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الاتحاد الأوروبي قرر تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة ستة أشهر، بسبب زعزعتها استقرار أوكرانيا.

وتشهد العلاقات بين روسيا وأوكرانيا توترا شديدا، منذ قيام موسكو في 18 آذار/ مارس 2014 بانتزاع السيادة على القرم من أوكرانيا عقب استفتاء من جانب واحد، وهو ما رفضته كييف والمجتمع الدولي، وتم فرض عقوبات أميركية وأوروبية على موسكو.

ويمدد الاتحاد الأوروبي عقوباته المفروضة على روسيا كل ستة أشهر.

ومنذ ضم القرم، اشتكت أقلية التتار في المنطقة من القمع، بما في ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية.

وطالب البرلمان الأوروبي في وقت سابق، روسيا بوقف الظلم الممارس بحق التتار في شبه جزيرة القرم.