ترامب يتهم "أوبك" بالتلاعب بأسعار النفط

اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بالتلاعب بأسواق النفط العالمية، وحذرها بضرورة التوقف عن ذلك، بينما قال إن الولايات المتحدة ستعاقب الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران.

وردا على سؤال في برنامج على قناة "فوكس نيوز" عما إذا كان هناك من يتلاعب بأسواق النفط، قال ترامب "أوبك تفعل، والأفضل لها أن تتوقف عن ذلك لأننا نحمي تلك الدول، كثير من تلك الدول. أوبك تتلاعب".

كما سئل ترامب في البرنامج الإخباري الذي جرى بثه اليوم، الأحد، عما إذا كان سيفرض عقوبات على الشركات الأوروبية إذا تعاملت مع إيران. وقال "نعم، بالطبع. ذلك ما نفعله قطعا".

وأعلن ترامب على حسابه في "تويتر" أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وافق، في اتصال هاتفي معه اليوم، على زيادة حجم الإنتاج النفطي للمملكة بمليوني برميل، لتعويض الخسائر الناجمة عن الاضطرابات في فنزويلا وإيران.

فيما اعتبرت إيران إن مناشدة ترامب، السعودية، رفع إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا، هي خطوة مخالفة للاتفاقات المبرمة داخل "أوبك".

وقال مندوب إيران لدى "أوبك"، حسين كاظمبور أردبيلي، إن السعودية لا تملك إمكانات لزيادة مستوى إنتاجها النفطي، حسب وكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية.

وعقب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران، في أيار/ مايو الماضي، أعلنت السعودية أنها مستعدة لسد النقص المتوقع في إمدادات النفط العالمية، جراء العقوبات المرتقب أن تفرضها واشنطن على طهران، ثالث أكبر منتجي النفط في "أوبك".