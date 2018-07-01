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مقتل 7 أشخاص على الأقل في تفجير بسوق بأفغانستان

تاريخ النشر: 01/07/2018 - 18:02

مقتل 7 أشخاص على الأقل في تفجير بسوق بأفغانستان
أرشيفية
عرب ٤٨/ فرانس برس
تحرير: باسل مغربي

قُتِل سبعة أشخاص على الأقل، في تفجير في مدينة جلال أباد عاصمة ولاية نانغرهار في شرق أفغانستان، أثناء زيارة الرئيس أشرف غني لها، حسب ما أفاد مسؤولون، اليوم الأحد.

وقال مسؤول في مستشفى المدينة لوكالة "فرانس برس" إنه تم نقل سبع جثث وعدد من الجرحى إلى منشأة طبية في جلال أباد.

وأوضح متحدث باسم غني أن الرئيس كان في المدينة وقت الانفجار لكنه أكد أنه "بعيد عن الخطر".

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية، عطاء الله خوجياني، أن انتحاريا فجر نفسه، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 20 آخرين.

ووصل غني إلى جلال أباد صباح اليوم الأحد، لافتتاح مستشفى، في إطار زيارة تستمر يومين للولاية المضطربة.

ويأتي الهجوم غداة إعلان الرئيس غني رسميا؛ استئناف العمليات العسكرية ضد حركة طالبان بعد وقفٍ لإطلاق النار اقترح تمديده لكن الحركة رفضت ذلك.

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#نانغرهار
#أفغانستان
#مقتل

من عرب 48

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