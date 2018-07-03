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دول الاتفاق النووي تجتمع الجمعة

تاريخ النشر: 03/07/2018 - 14:58

دول الاتفاق النووي تجتمع الجمعة
أرشيفية
عرب ٤٨/ فرانس برس
تحرير: باسل مغربي

أعلنت طهران، اليوم الثلاثاء، أن وزراء خارجية الدول الخمس الموقِّعة على الاتفاق حول برنامجها النووي؛ سيجتمعون يوم الجمعة المُقبل، في فيينا، وذلك للمرة الأولى منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في أيار الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "خلال هذا الاجتماع ستُناقَش مجمل مقترحات الاتحاد الأوروبي (لتقديم الضمانات التي تُطالِب بها إيران) ووسائل حماية الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه".

وذكرت أن اجتماع يوم الجمعة؛ يُفترض أن يُعقد برعاية اللجنة المشتركة للاتفاق حول النووي الإيراني، وهذه الهيئة التي يرأسُها الاتحاد الأوروبي مكلفة بمتابعة تطبيق الاتفاق.

ووُقِّع الاتفاق النووي في فيينا في تموز 2015، بين إيران ومجموعة "5+1" التي تضم الدول الخمس، دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا) وألمانيا، وصادقَ عليه مجلس الأمن الدولي في قرار.

ويعود آخر اجتماع للجنة على مستوى وزراء منتدبين إلى 25 أيار/ مايو في فيينا.

 

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#الدول الخمس
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#روسيا

من عرب 48

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