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تركيا: التطبيع مع إسرائيل مشروط بتوقفها عن القتل

تاريخ النشر: 06/07/2018 - 15:01

تركيا: التطبيع مع إسرائيل مشروط بتوقفها عن القتل
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم، الجمعة إن على إسرائيل التخلي عن الظلم والقتل من أجل تطبيع علاقاتها من تركيا، فيما أكد أن هناك توافقا واضحا في خارطة الطريق مع واشنطن، للتحرك العسكري شمال سورية، بعد العملية في منبج.

وحول العلاقات مع واشنطن، قال أوغلو إن "الإدارة الأميركية لا ترغب بتعكير علاقاتها مع تركيا (بسبب مسألة منظومة صواريخ إس -400 التي ستشتريها أنقرة من موسكو)".

وأكد أن "الرئيس دونالد ترامب على وجه الخصوص لا يريد تعكير العلاقات مع تركيا، وأنه يكن احترامًا إلى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان".

وحول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، أشار أوغلو إلى أن "تلك القرارات (العقوبات) التي اتخذتها واشنطن ضد إيران غير صائبة".

وقال إنه "يتعين على إسرائيل أن تتخلى عن الظلم وقتل الناس من أجل تطبيع العلاقات مع تركيا".

وأردف قائلا إن "تل أبيب تتخذ خطوات رادعة ضد مواطنينا الذاهبين إلى القدس وسنقوم بالرد على ذلك"، في سياق تعليقه على اعتقال المواطنة التركية أيبرو أوزكان في إسرائيل.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#تركيا
#إسرائيل

من عرب 48

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