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مصرع 24 في انفجارات بمستودعات للألعاب النارية في المكيسيك

تاريخ النشر: 06/07/2018 - 05:51

مصرع 24 في انفجارات بمستودعات للألعاب النارية في المكيسيك
(أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

لقي 24 شخصًا، على الأقل، مصارعهم وأصيب 49 آخرون بينهم رجال شرطة وإطفاء جراء انفجارات عدة دوّت، يوم أمس الخميس، في مستودعات للألعاب النارية في مدينة تولتببيك في شمال مكسيكو.

وقال المدعي العام في بيان "لدينا 24 قتيلا" بينهم قاصر، مشيرا إلى أن 49 جريحًا نقلوا إلى مستشفيات مختلفة.

وأفاد وزير الأمن العام، ماريبل سرفانتس، بأنّ بين القتلى أربعة رجال إطفاء وخمسة عناصر في الشرطة.

وبعد ساعات من حصول المأساة، تم نشر مئات الجنود وعناصر الشرطة ورجال الإطفاء في منطقة خواهينتو، على مشارف المدينة، بمحيط المباني التي كان الدخان لا يزال يتصاعد منها.

وشهدت تولتيبيك حوادث عدة مشابهة في السابق، أكثرها دموية كان في العام 2016 حيث لقي 42 شخصًا مصارعهم.

وتتكرر الحوادث المتعلقة بصناعة الألعاب النارية في المكسيك، وبخاصة في مدينة تولتيبيك حيث يتم صنع هذه الألعاب التي يستخدمها المكسيكيون تقليديًا للاحتفال بالأعياد.

وقدّم الرئيس المكسيكي، إنريكي بينا نييتو، تعازيه لأسر الضحايا على تويتر، فيما قال وزير الداخلية في الولاية، أليخاندرو أوزونا، إنه سيتم إجراء عملية "تدقيق شاملة" في كل التصاريح المعطاة للمصانع.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#المكسيك ألعاب نارية
#إنريكي بينا نييتو

مصرع 24 في انفجارات بمستودعات للألعاب النارية في المكيسيك

مصرع 24 في انفجارات بمستودعات للألعاب النارية في المكيسيك

من عرب 48

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