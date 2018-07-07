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آلاف يتظاهرون ببروكسل ضد سياسات ترامب

تاريخ النشر: 07/07/2018 - 20:25

آلاف يتظاهرون ببروكسل ضد سياسات ترامب
نظمت التظاهرة مجموعة منظمات تحت شعار "ترامب غير مرحب به".(الأناضول)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: محمد وتد

تظاهر آلاف، اليوم السبت، في العاصمة البلجيكية بروكسل ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتأتي المظاهرة قبل زيارة ترامب المقررة إلى بروكسل الأسبوع المقبل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتجمع المتظاهرون أمام محطة قطار الشمال في بروكسل وحملوا لافتات كتبوا عليها "أوقفوا ترامب" و"التغير المناخي ليس كذبة"، وغيرها من الشعارات المعارضة لترامب.

وشارك في المظاهرة مجموعات مساندة لفلسطين، هتفت ضد سياسيات ترامب، والسياسات الأميركية إزاء الشرق الأوسط.

ونظمت التظاهرة مجموعة منظمات تحت شعار "ترامب غير مرحب به"، رفضا لإمكان زيادة نفقات الدفاع في أوروبا بناء على مطالبة الرئيس الأميركي.

وقال المنظمون "ندين دعوته إلى مزيد من الاستثمار في نفقات الدفاع ونحن مستاؤون حيال سياسته غير الإنسانية في ملف الهجرة والتي يرمز إليها أطفال معزولون بعد فصلهم عن ذويهم".

وأورد مدافعون بلجيكيون عن البيئة تبريرا لمشاركتهم في التظاهرة "نحن ضد هذا المنطق حيث تنتصر العسكرة في ملفات مثل مكافحة الفقر والدفاع عن المناخ واستقبال المهاجرين".

ويزور ترامب بروكسل في 11 و12 تموز/يوليو للمشاركة في قمة حلف شمال الاطلسي التي يحضرها 28 من نظرائه من رؤساء الدول والحكومات.

وسيجدد مطالبة الحلفاء الأوروبيين بتخصيص اثنين في المئة من إجمالي ناتجهم الداخلي للنفقات العسكرية بحلول 2024.

ومن أصل 29 دولة عضوا في الحلف، التزم ثمانية أعضاء فقط هذا السقف في 2018، بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا واليونان ومجموعة صغيرة من دول شرق أوروبا.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#بروكسل
#ترامب
#الناتو
#مظاهرة

من عرب 48

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