أطفال الكهف في رسالة: نريد العودة

أكد "أطفال الكهف" المحاصرين في كهف تحت الأرض شمالي تايلاند، في رسالة نشرت على صفحة قوات البحرية التايلندية على موقع فيسبوك، صباح اليوم السبت، أنهم يريدون العودة إلى منازلهم، وأنهم "أقوياء"، ولا داعي للقلق عليهم.

وجاء في الرسالة المكتوبة بخط اليد بالحبر الأزرق على قطعة ورقة نقلها إليهم غواص إنقاذ أجنبي "لا تقلقوا.. جميعنا أقوياء.. عندما نخرج من هنا، نريد أن نأكل أشياء كثيرة. نرغب في العودة إلى منازلنا في أقرب وقت ممكن".

وتم نشر مجموعة من سبع صفحات على فيسبوك، مع وجود رسائل على ما يبدو من كل الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 16 عاما، ومدربهم البالغ من العمر 25 عامًا. وتعبر رسائلهم الموجزة عن الامتنان والحب وكذلك أحلام تناول الطعام.

وكانت قد حوصرت المجموعة على مسافة أكثر من أربعة كيلومترات داخل الكهف منذ يوم 23 حزيران/ يونيو.

وسدّ فيضان طريق الخروج من الكهف، وظلت أجزاء من الكهف مغمورة بالكامل بالماء، حتى بعدما بدأ عمال الإنقاذ تصريفها بالمضخات الصناعية.

ويفكر رجال الإنقاذ في حفر ثقب بارتفاع 600 متر في سقف الكهف ونقلهم جوا، ولكن هذا الاحتمال لا يزال في مرحلة استكشافية.

وقال رجال الأعمال، إلون موسك، يوم أمس الجمعة، إنه سيرسل مهندسين من شركتين من شركاته، "سبيس إكس" و"بورنج كو"، إلى تايلند في محاولة للمساعدة في الحفر المحتمل.

وكتب موسك "هناك على الأرجح العديد من التعقيدات التي يصعب تقديرها دون أن تكون هناك شخصيا".

وقال حاكم المنطقة، نارونجساك أوسوتاناكورن، لوسائل الإعلام في وقت سابق السبت إنه لن يتم التعجل في تنفيذ عملية الإنقاذ، حتى مع اعترافه باستنزاف مستويات الأوكسجين داخل الكهف والتهديد بهطول أمطار موسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف "إذا كانت هناك أمطار غزيرة والوضع غير جيد فسوف نحاول إخراجهم عاجلا".