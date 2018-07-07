إيران تعدم 8 أشخاص أدينوا بهجوم داعش على طهران

أعلنت إيران إعدام ثمانية أشخاص أدينوا بالتورط في هجوم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عام 2017 على البرلمان وضريح الخميني في طهران.

وأقرت وكالة أنباء "ميزان الرسمية" ووكالات أنباء شبه الرسمية في إيران بالإعدام اليوم السبت.

وقالت وكالات الأنباء إن الذين تم إعدامهم هم سليمان مظفري، إسماعيل صوفي، رحمن بهروز، ماجد مرتضائي، سيروس عزيزي، أيوب إسماعيلي، خسرو رامزاني وعثمان بهروز.

وكان قد خلف الهجوم الذي وقع يوم السابع من حزيران/يونيو 2017 على البرلمان الإيراني والضريح 18 قتيلا، على الأقل، وأكثر من 50 جريحا آخرين.

وما زال أكثر من اثني عشر آخرين قيد المحاكمة بسبب الهجوم، وهو الهجوم الوحيد الذي شنه تنظيم الدولة الإسلامية على الأراضي الإيرانية.

وفي حينه، رد الحرس الثوري الإيراني على الهجوم بإطلاق ستة صواريخ على شرقي سورية استهدفت مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.