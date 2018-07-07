النواب الجدد بالبرلمان التركي يؤدون اليمين الدستورية

عرب ٤٨ / أ ف ب

أدى النواب الجدد، اليوم السبت، اليمين الدستورية في البرلمان التركي الجديد، في إطار الدورة التشريعية الـ 27، بحضور رئيس البلاد رجب طيب إردوغان، حيث يتعين على حزب العدالة والتنمية الحاكم، التحالف مع الحزب القومي لضمان الغالبية المطلقة.

وترأس الجمعية العامة النائب في صفوف حزب "إيي" عن ولاية أنقرة دورموش يلماز.

وجلس إردوغان في المقعد المخصص له، برفقة الرئيس السابق للبرلمان إسماعيل قهرمان، والوكيل المؤقت لرئيس البرلمان النائب في حزب العدالة والتنمية حقي كويلو.

وجرت الانتخابات التشريعية التركية في 24 حزيران/يونيو بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها إردوغان بولاية رئاسية ثانية، ليمدد بذلك سيطرته على السياسة التركية منذ 15 عاما بموجب نظام سياسي جديد يمنحه سلطات موسعة.

لكن سيطرة حزب العدالة والتنمية على البرلمان تراجعت في الانتخابات التشريعية الأخيرة بفوزه بـ295 مقعدا، ما يجعله يحتاج إلى دعم ستة نواب لضمان الغالبية المطلقة في المجلس المؤلف من 600 مقعد.

وسيتعين على حزب إردوغان الاعتماد على حليفه "الحزب القومي" الذي حصل على 49 مقعدا في أداء تخطى التوقعات.

ويقول محللون إن الحزب القومي قد يدفع بحزب العدالة والتنمية إلى نهج أكثر تشددا في القضية الكردية والسياسة الخارجية.

وسيقود حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد المعارضة التركية بعدما حصد 67 مقعدا وحل ثانيا في الانتخابات إثر اعتقال عدد من قادته.

ويدخل حزب "الخير" اليميني بزعامة ميرال اكسينير الندوة البرلمانية للمرة الأولى إثر فوزه بـ43 مقعدا بعد تأسيسه في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

وفي خطاب أمام نواب حزب العدالة والتنمية قبيل جلسة أداء اليمين الدستورية، قال إردوغان إن الحزب حصد أكبر كتلة في البرلمان "إلا أنه لم يحقق الهدف"، وهو يحتاج إلى إجراء "تقييم صحيح" للنتائج.

وبدأ النواب الجدد تباعا أداء اليمين في جلسة تعقد برئاسة النائب في صفوف حزب "الخير" دورموش يلماز.

ومن المتوقع أن يختار حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء المنتهية ولايته بن علي يلديريم، الذي ألغي منصبه بموجب النظام الرئاسي الجديد، رئيسا لمجلس النواب.

ويضم البرلمان شخصيات جديدة بعد أن سعى الحزب الحاكم إلى إدخال وجوه من خارج الإطار السياسي على غرار لاعب كرة القدم الدولي السابق الباي اوزالان، وكينان سوفوجلو بطل سباقات الدراجات النارية ببطولة العالم للسوبرسبورت.

كذلك يضم البرلمان نائبا شهيرا عن حزب الشعوب الديموقراطي هو الصحافي أحمد سيك الذي حكم عليه في نيسان/أبريل بالحبس لسبع سنوات ونصف سنة مع آخرين عاملين في صحيفة جمهورييت، وأطلق سراحه بانتظار صدور حكم الاستئناف.

وسيؤدي إردوغان اليمين الدستورية، الإثنين، وسيلي ذلك حفل ضخم في قصره للاحتفال بالانتقال إلى النظام الرئاسي الجديد. وأعلن إردوغان أن 22 رئيسا و17 رئيس وزراء سيحضرون الاحتفال.