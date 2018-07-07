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مفاوضات السلاح النووي لكوريا الشمالية: بومبيو متفائل وكيم قلق

تاريخ النشر: 07/07/2018 - 19:30

مفاوضات السلاح النووي لكوريا الشمالية: بومبيو متفائل وكيم قلق
كوريا الشمالية: نتيجة محادثات نزع السلاح النووي مع أميركا "مقلقة للغاية".(أ.ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: محمد وتد

وصفت كوريا الشمالية المحادثات رفيعة المستوى مع وفد أميركي يرأسه وزير الخارجية مايك بومبيو بـ"المؤسفة"، متهمة واشنطن بمحاولة الضغط على البلاد للتخلي عن أسلحتها النووية.

وقالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، يوم السبت، إن عزم بيونجيانج ”الراسخ والقوي“ على التخلي عن برامجها للأسلحة النووية قد يفتر بعد أن طلبت الولايات المتحدة منها نزع سلاحها النووي من جانب واحد وذلك بعد محادثات استمرت يومين في بيونجيانج.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية إن نتيجة المحادثات مع الوفد الذي يرأسه وزير الخارجية الأميركي ”مقلقة للغاية“ واتهمت أميركا بالإصرار على نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.

ونقلت الوكالة عن بيان لمتحدث باسم وزارة الخارجية القول إن” أسرع طريق“لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي سيكون من خلال نهج مرحلي يلزم الجانبين باتخاذ خطوات متزامنة.

بالمقابل، قال وزير الخارجية الأميركي، إنه أحرز تقدما في بيونجيانج فيما يتعلق بتحديد جدول زمني لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي، وذلك وفقا لتقرير مشترك أصدره الصحفيون المرافقون له.

وقال بومبيو للصاحفيين قبل مغادرة كوريا الشمالية إنه أمضى” فترة لا بأس بها“في مناقشة الجدول الزمني وإعلان مواقع بيونجيانج النووية والصاروخية.

ونقل عنه التقرير قوله ”أعتقد أننا حققنا تقدما في كل عنصر من عناصر مناقشاتنا“.

 

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#كوريا الشمالية
#أميركا
#مفاوضات
#السلاح النووي
#كيم
#بومبيو

من عرب 48

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