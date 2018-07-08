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تايلاند: إنقاذ أول مجموعة من "أطفال الكهف"

تاريخ النشر: 08/07/2018 - 15:33

تايلاند: إنقاذ أول مجموعة من "أطفال الكهف"
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: خالد السيد

صرّح مسؤول محلي في تايلاند، اليوم الأحد، أن الطواقم التي بدأت عملية إنقاذ مجموعة "أطفال الكهف"، نجت بتخليص أول 6 أشخاص، بعد بقاءهم لأكثر من أسبوعين داخل الكهف الذي غمرته المياه.

وأفادت السلطات التايلندية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن طاقم الإنقاذ استطاع استخراج 6 أشخاص حتى الآن، فيما مازال 6 أطفال والمدرب محتجزين داخل الكهف.

"أطفال الكهف": بدء عملية إنقاذ قد تستغرق ساعات
قال قائد مهمة الإنقاذ، نارونجساك أوسوتاناكورن، إن رجال الإنقاذ بدأوا هذه المهمة في الساعة 06:00 بتوقيت القدس، وقد يستغرق الأمر ساعات كثيرة.
 

وبدأ الغواصون فجر اليوم الأحد، بتنفيذ عملية لإنقاذ 12 صبيا ومدربهم لكرة القدم من داخل كهف محاصرين فيه بشمال تايلاند، بمشاركة 13 غطاسًا أجنبيًا، بالإضافة إلى 5 غطاسين محليين، و5 من قوات البحرية التايلندية.

وكانت السلطات التايلندية، قد أعلنت أن عملية إنقاذ الأطفال المحتجزين داخل إحدى الكهوف في منطقة شيانتغ راي، قد أُضيفت عليها تعقيدات مناخية قد تلزم السلطات المحلية إخراجهم قبل المدة المتوقعة بكثير، فبعد أن كان من المتوقع إخراجهم من الكهف خلال عدّة شهور، يجب الآن النظر لإخراجهم خلال أيام معدودة.

 

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#أطفال الكهف
#تابلاند
#إنقاذ
#غوص

من عرب 48

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