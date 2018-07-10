أفغانستان: مقتل 10 أشخاص في تفجير انتحاري

لقي 10 أشخاص مصارعهم وأُصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في هجوم انتحاري بمدينة "جلال آباد" عاصمة ولاية ننكرهار، شرقي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الولاية، عصا الله خوغياني، في تصريح لـ"الأناضول"، إن انتحاريا فجّر نفسه، وسط رجال أمن عند نقطة تفتيش في المنطقة السادسة بالمدينة.

وأضاف أن التفجير أدّى إلى مقتل 2 من رجال الأمن و8 مدنيين، وإصابة 4 أشخاص جراح أحدهم خطيرة.

وذكرت "الأناضول" أن قوة الانفجار تسببت في احتراق السيارات المركونة بالمنطقة المحيطة. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين قولهم إن الانتحاري فجر نفسه بالقرب من محطة وقود مما أدى لاندلاع حريق كبير.

وقال عضو المجلس المحلي بالمدينة، سوهراب قادري: "معظم الضحايا أطفال يعملون في مغسلة للسيارات قريبة من موقع التفجير الانتحاري".