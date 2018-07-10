إصابات واعتقالات في مخيم لجوء في اليونان

عرب ٤٨/ أ ب

أعلنت الشرطة اليونانية اليوم الثلاثاء، عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح طفيفة واعتقال 19 آخرين في شجار عنيف وقع بمخيم لاجئين على جزيرة ليسبوس.

وقال مسؤول بالشرطة إن النار أضرمت في ثلاث خيام خلال المشاجرة التي اندلعت بمخيم موريا للاجئين.

وتدخلت الشرطة لفض الشجار بين جماعتين متنافستين والذي بدأ في وقت متأخر من مساء أمس، الإثنين، واستمر عدة ساعات.

وقال المسؤول، الذي اشترط تكتم هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلان، إن الدافع وراء المشاجرة لم يتضح بعد.

ومن المعتاد اندلاع أعمال عنف في مخيمات اللاجئين المكتظة، وكثيرا ما يكون الدافع خلافات تافهة.

وتعد ليسبوس إحدى خمس جزر يونانية قرب ساحل تركيا يستغلها الاتحاد الاوروبي كحاجز أمام المهاجرين بعد وصول أكثر من مليون منهم عبرها في 2015- 2016، في طريقهم إلى غرب أوروبا.