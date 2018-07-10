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بريطانيا تتهم روسيا مرة أخرى بالهجوم بغاز نوفيتشوك

تاريخ النشر: 10/07/2018 - 13:33

بريطانيا تتهم روسيا مرة أخرى بالهجوم بغاز نوفيتشوك
موقع حادثة التسمم الجديدة (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

اتهم وزير الدفاع البريطاني، جافين وليامسون، يوم أمس الإثنين، روسيا بالوقوف وراء هجوم بغاز الأعصاب نوفيتشوك، ما تسبب بوفاة امرأة بريطانية.

وكان وليامسون يرد على سؤال أمام البرلمان بشأن التهديد الذي يواجهه القاطنون في بريطانيا بعد وفاة داون ستيرجيس (44 عاما) الأحد.

وقال وليامسون "الحقيقة البسيطة هي أن روسيا نفذت هجوما على أرض بريطانية شهدت وفاة مواطنة بريطانية". مضيفا أن "هذا أمر ينبغي أن يتحد العالم معنا في التنديد به الآن".

وأفادت الشرطة أن ستيرجيس تعاملت مع مادة ملوثة بغاز الأعصاب نوفيتشوك على بعد أميال قليلة من المكان الذي تعرض فيه الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا لهجوم بنفس الغاز في آذار/مارس.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#جافين وليامسون
#نوفيتشوك
#سرجي سكريبال
#داون ستيرجيس

من عرب 48

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