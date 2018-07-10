موجة الحر تقتل 70 شخصا في كندا

أعلنت السلطات في كيبيك أن الحصيلة النهائية لضحايا موجة الحر التي ضربت في مطلع تموز/يوليو الجاري المقاطعة الكندية الناطقة بالفرنسية بلغت 70 قتيلا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة في المقاطعة لوكالة "فرانس برس" إن حوالي نصف القتلى 34 سجلوا في مونتريال، العاصمة الاقتصادية لكيبيك.

ويستعد المسؤولون لمزيد من الحالات، إذ أصدرت هيئة البيئة الكندية تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة والدخان في أجزاء من جنوب كيبيك.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في مونتريال والمناطق المحيطة بها إلى 35 درجة مئوية - ما يقرب من 10 درجات أعلى من متوسط الارتفاع لهذا الموسم.

وقالت الدكتورة ميلين دروين، رئيسة هيئة الصحة الإقل تم إعدادها للمقيمين الذين يحتاجون إلى الراحة من الحرارة.

وأطلقت وكالة الحماية المدنية في مونتريال حملة بحث من منزل لآخر للتحقق من الأشخاص الذين يعتبرون أكثر عرضة للحرارة -أولئك في الأحياء ذات الدخل المنخفض التي لا توجد أجهزة تكييف في منازلهم والمشردين.

ومن المتوقع أن تنكسر موجة الحرارة ليلة الخميس، مع انخفاض درجات الحرارة إلى حوالي 23 درجة مئوية صباح الجمعة.

وشهد شرق كندا خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري موجة حر شديد، لكن وحدها كيبيك سجلت ازديادا في عدد الوفيات المرتبطة بالحرّ الشديد.

وفي 2010 تسببت موجة حر ضربت منطقة مونتريال بمقتل حوالي مئة شخص.