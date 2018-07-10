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سفير أميركي للاتحاد الأوربي بعد غياب عام ونصف

تاريخ النشر: 10/07/2018 - 08:36

سفير أميركي للاتحاد الأوربي بعد غياب عام ونصف
السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي يقدم أوراق اعتماده (أ.ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

قدم سفير الولايات المتحدة الجديد لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، أوراق اعتماده في بروكسل، منهيا بذلك فترة استمرت حوالي عام ونصف العام، دون سفير للولايات المتحدة.

وقالت السفارة الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي في بيان إن سوندلاند "وصل إلى بروكسل في 8 تموز/يوليو وقدّم أوراق اعتماده يوم الإثنين إلى المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك".

من جهته، قال السفير الجديد في تغريدة على تويتر: "بصفتي سفيرا سأعمل في سبيل تعزيز الشراكة الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

ويأتي تولي سوندلاند منصبه في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية-الأوروبية توترا متزايدا منذ وصول دونالد ترامب إلى السلطة في واشنطن.

وأضاف سفير واشنطن الجديد لدى بروكسل: "تحديات عديدة تنتظرنا. سنعمل مع الاتحاد الأوروبي في سبيل نشر قيمنا ومصالحنا المشتركة في مجال الحرية والسلام والازدهار على الصعيد العالمي".

وكان السفير الأميركي السابق لدى الاتحاد الاوروبي انتوني غاردنر غادر منصبه في كانون الثاني/يناير 2017 لدى تولي إدارة ترامب السلطة، لكن الأخيرة لم تعيِّن خلفا له طيلة الفترة المنصرمة.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#السفير الأميركي
#الاتحاد الأوروبي
#سوندلاند
#بروكسل

من عرب 48

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