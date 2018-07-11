إيران: مصرع 11 شخصا في تصادم شاحنة بحافلة ركاب

لقي 11 شخصا، على الأقل، مصارعهم، فجر اليوم الأربعاء، في حادث تصادم صهريج نفط بحافلة ركاب غربي إيران.

وذكر التلفزيون الرسمي أن شاحنة النفط صدمت حافلة ركاب في مدينة سنندج، عاصمة محافظة كردستان الإيرانية التي تقع على بعد نحو 400 كيلومترا غربي العاصمة طهران.

وذكرت السلطات أن الشاحنة كانت تسير بسرعة هائلة خلف الحافلة بعد أن غادرت محطة للحافلات بالمدينة.

وقالت الشرطة إن سائق الشاحنة لم يستطع السيطرة عليها، ما أدى لاصطدامها بالحافلة من الخلف، كما اشتعلت النيران في كلتي المركبتين.

وذكر مسؤول أن تسعة أشخاص، على الأقل، أصيبوا في الحادث.

وأعلنت إدارة محافظة كردستان الحداد لمدة ثلاثة أيام بسبب الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تقول إن معدل حوادث الطرق في إيران يزيد على المعدل العالمي بعشرين ضعفا، حيث تعاني البلاد من سوء جودة الطرق وعدم تطبيق قواعد المرور.