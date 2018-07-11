ترامب يهاجم ألمانيا ويطالب بزيادة الإنفاق العسكري لدول الأطلسي

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، ألمانيا في افتتاح قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، وقال إن "روسيا تسيطر على ألمانيا بشكل مطلق"، بسبب صفقة أنابيب الغاز "نورد ستريم".

كما هاجم ترامب، اليوم، الدول الأعضاء في الحف، وادعى أنها لا تنفق بما يكفي من الأموال على المصاريف الأمنية للحلف العسكري.

وادعى ترامب أن المصاريف الدفاعية القليلة التي تنفقها الدول الأعضاء في حلف الأطلسي تشكل عبئا "غير عادل" على الولايات المتحدة.

وقال ترامب لأمين عام حلف الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إنه يعتقد أنه "من المحزن جدا أن ألمانيا تعقد صفقات نفط وغاز ضخمة مع روسيا بينما يفترض أنكم بحاجة للحماية من روسيا، وألمانيا تدفع مليارات الدولارات سنويا لروسيا"، مضيفا أن "ألمانيا أسيرة روسيا".

وفي الوقت نفسه، ادعى أن الولايات المتحدة تدفع أموالا طائلة لحماية فرنسا وألمانيا والجميع. مشيرا في هذا السياق إلى أن "ألمانيا دولة غنية، ويجب عليها أن تزيد من إنفاقاتها الدفاعية فورا، وعندها لن تكون هناك مشكلة".

وقال ترامب لستولتنبرغ إنه بسببه جند حلف الأطلسي أكثر من 40 مليار دولار للمصاريف الأمنية، مضيفا أنه على الدول الأعضاء أن تنفذ التزاماتها، وأن تصرف على الأمن 2% من دخلها القومي.

يشار إلى أن الدول الـ29 الأعضاء في الحلف تصل اليوم إلى المقر الجديد في بروكسل في قمة تستغرق يومين. ورغم أن ترامب قد أكد ثانية على دعمه للحلف، إلا أن هناك من يشكك بأنه دعمه سطحي في أبعد تقرير، خاصة وأنه خلال حملته الانتخابية للرئاسة وصف حلف الأطلسي بأنه "أكل الدهر عليه وشرب". وفي قمة الدول السبع (G7) قال إن الحلف هو فكرة سيئة بما لا يقل عن اتفاقية التجارة مع أميركا الشمالية (NAFTA) التي يعارضها.

ويتهم ترامب الدول الأعضاء بأنها لا تشارك بشكل منصف في الإنفاق العسكري، رغم أنه يفيد أوروبا أكثر مما يفيد الولايات المتحدة، بحسبه.

يشار إلى انه في مطلع حزيران/يونيو الماضي، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مرور 50 عاما على تصدير الغاز إلى أوروبا، بينما يحقق تقدم في إقامة خط غاز، مختلف عليه، بقيمة 9.5 مليار يورو، من المفترض أن ينقل الغاز مباشرة من سيبيريا إلى ألمانيا، رغم التلويح الأميركي بالعقوبات.

كما تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد سبق وأن انتقد مرارا، كان آخرها يوم أمس الإثنين، ما يعتبره "ضعف الإنفاق العسكري" للدول الأعضاء في حلف الأطلسي.

وقال أيضا إنه "على الرغم من زيادة هذه الدول مساهماتها منذ وصولي إلى الرئاسة، إلا أن عليها القيام بالمزيد"، مضيفا أن الحلف يفيد "أوروبا أكثر بكثير مما يفيد الولايات المتحدة".