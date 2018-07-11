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حصيلة الفيضانات في اليابان ترتفع إلى 179 قتيلا

تاريخ النشر: 11/07/2018 - 07:39

حصيلة الفيضانات في اليابان ترتفع إلى 179 قتيلا
عمليات البحث والانقاذ لا تزال مستمرة بعد الفيضانات (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

ارتفعت الحصيلة المؤقتة للأمطار الغزيرة التي هطلت الأسبوع الماضي على غرب اليابان إلى 179 قتيلا، في حين لا يزال هناك الكثير من المفقودين وآلاف المشردين، بحسب ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة، إن عمليات البحث والانقاذ لا تزال مستمرة بعد الفيضانات والسيول والانهيارات الأرضية التي تسببت بها الأمطار الطوفانية وأدت لأخطر كارثة ناجمة عن سوء الاحوال الجوية في الأرخبيل منذ أكثر من 30 عاما.

وصباح اليوم الأربعاء غادر رئيس الوزراء شينزو آبي، العاصمة طوكيو متجها إلى أوكاياما، إحدى المناطق الأكثر تضررا بالكارثة، لكي يرى بأم عينه حجم المأساة التي اضطرته لإلغاء جولة خارجية كان يعتزم القيام بها هذا الأسبوع إلى أربع دول بينها بلجيكا وفرنسا.

ومن المقرر أن يستطلع آبي من الجو حجم الاضرار في إقليم مابي وأن يلتقي على الأرض نازحين ومسؤولين محليين لمعرفة احتياجاتهم.

ولا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في ملاجئ موزعة في عدد من انحاء وسط الارخبيل وغربه، بحسب الإعلام المحلي.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#اليابان
#ضحايا
#فيضانات

من عرب 48

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