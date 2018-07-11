  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

قتلى وجرحى في هجوم على وزارة التربية في جلال أباد

تاريخ النشر: 11/07/2018 - 11:59

قتلى وجرحى في هجوم على وزارة التربية في جلال أباد
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

في ثاني هجوم يستهدف مدينة جلال أباد، في أقل من 24 ساعة، شن مسلحون هجوما صباح اليوم، الأربعاء، على مبنى تابع لوزارة التربية في المدينة الواقعة شرقي أفغانستان.

وقال متحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار، عطاء الله خوجياني "يمكنني أن أؤكد وقوع هجوم مسلح على فرع لوزارة التربية في جلال أباد"، المدينة التي شهدت الثلاثاء عملية انتحارية أوقعت 12 قتيلا وتبناها تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأضاف خوجياني أن الهجوم بدأ في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وأوقع قتيلين، على الأق،ل وخمسة جرحى.

واقتحم رجال الأمن المبنى الذي تحصن فيه عدد غير معروف من المهاجمين، في محاولة لإنقاذ الموظفين المحاصرين داخله.

ويأتي هذا الهجوم غداة تفجير انتحاري استهدف قوات الأمن الأفغانية الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا، على الأقل، غالبيتهم من المدنيين.

ومن المتوقع أن تتواصل أعمال العنف قبيل الانتخابات التشريعية المرتقبة في 20 تشرين الأول/أكتوبر وسط تهديدات بعرقلتها.

وستكلف قوات الأمن الأفغانية، وهي التي تواجه صعوبات أساسا في دحر طالبان وتنظيم "الدولة الإسلامية"، حماية مراكز الاقتراع التي سيقام عدد كبير منها في المدارس.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#تنظيم الدولة الإسلامية
#أفغانستان
#جلال أباد

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ترامب يهاجم ألمانيا ويطالب بزيادة الإنفاق العسكري لدول الأطلسي
ترامب يهاجم ألمانيا ويطالب بزيادة الإنفاق العسكري لدول الأطلسي

2018-07-11

إيران: مصرع 11 شخصا في تصادم شاحنة بحافلة ركاب
إيران: مصرع 11 شخصا في تصادم شاحنة بحافلة ركاب

2018-07-11

مقتل وجرح 63 شخصا بتفجير مقر انتخابي في باكستان
مقتل وجرح 63 شخصا بتفجير مقر انتخابي في باكستان

2018-07-11

الأكثر قراءة

فرنسا في نهائي المونديال بعد فوزها على بلجيكا

فرنسا في نهائي المونديال بعد فوزها على بلجيكا

2018-07-10
هدم منزلين بقلنسوة بذريعة البناء دون تراخيص

هدم منزلين بقلنسوة بذريعة البناء دون تراخيص

2018-07-10
جلسة طارئة للمتابعة:

جلسة طارئة للمتابعة: "الهدم يتهدد 50 منزلًا في قلنسوة وآلة التدمير تعمل"

2018-07-10
صفقة الموسم: كريستيانو ينتقل رسميا إلى يوفنتوس

صفقة الموسم: كريستيانو ينتقل رسميا إلى يوفنتوس

2018-07-10
تقارير: لاعبو روسيا استنشقوا مادة لتحسين أدائهم بالمونديال

تقارير: لاعبو روسيا استنشقوا مادة لتحسين أدائهم بالمونديال

2018-07-10