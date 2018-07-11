قتلى وجرحى في هجوم على وزارة التربية في جلال أباد

في ثاني هجوم يستهدف مدينة جلال أباد، في أقل من 24 ساعة، شن مسلحون هجوما صباح اليوم، الأربعاء، على مبنى تابع لوزارة التربية في المدينة الواقعة شرقي أفغانستان.

وقال متحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار، عطاء الله خوجياني "يمكنني أن أؤكد وقوع هجوم مسلح على فرع لوزارة التربية في جلال أباد"، المدينة التي شهدت الثلاثاء عملية انتحارية أوقعت 12 قتيلا وتبناها تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأضاف خوجياني أن الهجوم بدأ في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وأوقع قتيلين، على الأق،ل وخمسة جرحى.

واقتحم رجال الأمن المبنى الذي تحصن فيه عدد غير معروف من المهاجمين، في محاولة لإنقاذ الموظفين المحاصرين داخله.

ويأتي هذا الهجوم غداة تفجير انتحاري استهدف قوات الأمن الأفغانية الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا، على الأقل، غالبيتهم من المدنيين.

ومن المتوقع أن تتواصل أعمال العنف قبيل الانتخابات التشريعية المرتقبة في 20 تشرين الأول/أكتوبر وسط تهديدات بعرقلتها.

وستكلف قوات الأمن الأفغانية، وهي التي تواجه صعوبات أساسا في دحر طالبان وتنظيم "الدولة الإسلامية"، حماية مراكز الاقتراع التي سيقام عدد كبير منها في المدارس.