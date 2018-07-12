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آلاف النازحين بمعارك على تجارة المخدرات بين كولومبيا وفنزويلا

تاريخ النشر: 12/07/2018 - 09:26

آلاف النازحين بمعارك على تجارة المخدرات بين كولومبيا وفنزويلا
نزوح 16 ألف شخص من جراء المعارك على الحدود (أ.ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: محمد وتد

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "أوشا"، أن ما لا يقل عن 16 ألف شخص نزحوا من ديارهم من جراء المعارك الدائرة على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا بين حركة التمرد الكولومبية "جيش التحرير الوطني" وميليشيات أخرى.

وقال المكتب في بيان إن "انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقعت في إطار هذه الاشتباكات"، التي تعزوها السلطات الكولومبية إلى نزاع بين الطرفين للسيطرة على تجارة المخدرات.

وأضاف البيان أن المعارك أدت إلى "نزوح ما لا يقل عن 16 ألف شخص من ديارهم في ست بلديات في مقاطعة نورتي دي سانتاندر".

وبحسب السلطات الكولومبية، فإن المعارك تدور بين "جيش التحرير الوطني"، حركة التمرد التي تجري مفاوضات سلام مع بوغوتا، وحركة "لوس بيلوسوس" التي تضم فلول المقاتلين الذين كانوا ينتمون إلى ميليشا "جيش التحرير الشعبي" الماوية ورفضوا القاء سلاحهم بعد حل هذه الميليشيا.

وعلى الرغم من الحرب الشرسة التي تشنها السلطات منذ عقود على تجارة المخدرات، فإن كولومبيا ما زالت المنتج الأول للكوكايين في العالم.

وفي نهاية حزيران/يونيو، أعلنت الولايات المتحدة أن زراعة الكوكا في كولومبيا ارتفعت في 2017 إلى مستويات غير مسبوقة، إذ بلغت مساحة الأراضي المزروعة بهذه النبتة 209 آلاف هكتار، أي بزيادة 11% بالمقارنة مع 2016.

وكولومبيا هي أيضا، بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة، ثاني دولة في العالم من حيث عدد النازحين واللاجئين إذ يبلغ عددهم 7,7 ملايين نازح ولاجئ مقابل 12 مليونا في سورية التي تتصدر الترتيب العالمي.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#كولومبيا
#فنزويلا
#معارك/ليشيا
#تجارة المخدرات
#نزوح

من عرب 48

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