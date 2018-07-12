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ترامب يبدأ زيارة رسمية لبريطانيا

تاريخ النشر: 12/07/2018 - 06:34

ترامب يبدأ زيارة رسمية لبريطانيا
لقاء سابق مطلع العام الحالي في سويسرا (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

يبدأ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، زيارة رسمية هي الأولى له إلى بريطانيا، حيث سيلتقي رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، والملكة إليزابيث الثانية، لكن زيارته ستتخللها العديد من التظاهرات المناوئة له.

وستركز الزيارة على الروابط التجارية مع لندن التي تطمح إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع واشنطن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس 2019. والزيارة جزء من جولة أوروبية ستختتم بقمة تاريخية ثنائية بين ترامب والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين، في هلسنكي.

وقالت ماي في بيان "لا يوجد تحالف أقوى من علاقتنا الخاصة مع الولايات المتحد،ة ولن يكون هناك تحالف أقوى في السنوات المقبلة".

وأضافت "هذا الأسبوع لدينا فرصة لتعميق هذه العلاقة التجارية الفريدة، وبدء مناقشات حول كيفية تشكيل شراكة تجارية قوية وطموحة ومستدامة".

وتأتي الزيارة في وقت تغرق حكومة ماي في أزمة جراء استقالة اثنين من وزرائها.

وكان قد استقال، الإثنين، وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، احتجاجا على خطة ماي لمرحلة ما بعد بريكست. وجاءت استقالته بعد استقالة وزير بريكست ديفيد ديفيس.

وسيسعى الرئيس الأميركي، الذي سترافقه في زيارة بريطانيا زوجته ميلانيا، إلى تجنب لندن قدر الإمكان حيث يتوقع أن يحتشد الآلاف من المتظاهرين ضده في شوارع العاصمة.

وسيجري ترامب الجمعة محادثات مع ماي في تشيكرز المقر الريفي لرئاسة الحكومة، كما سيتوجه إلى قصر وندسور للقاء الملكة اليزابيث الثانية.

وسيزور الرئيس الأميركي مقاطعة أوكسفوردشير مسقط ونستون تشرشل، ليتوجه بعدها إلى أسكتلندا حيث يملك ترامب ملعبي غولف لتمضية عطلة نهاية الأسبوع.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#دوانالد ترامب
#تيريزا ماي
#بوريس جونسون

من عرب 48

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