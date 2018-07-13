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الصين: مصرع 19 شخصا في انفجار بمصنع للكيماويات

تاريخ النشر: 13/07/2018 - 07:39

الصين: مصرع 19 شخصا في انفجار بمصنع للكيماويات
صورة توضيحية من الأرشيف
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

أسفر انفجار في مصنع للكيماويات بالصين عن مصرع 19 شخصا، وإصابة 12 في حادث جديد في سلسلة الحوادث الصناعية في أكبر منتج للكيماويات بالعالم.

وقالت حكومة إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين إنه ليس واضحا حتى الآن سبب الحادث الذي وقع الليلة الماضية في مصنع "يبين هينغدا تكنولوجي" في المنطقة الصناعية إلى جنوب الشرقي من تشنغدو عاصمة سيتشوان.

وقالت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية إن المصابين حالتهم مستقرة، وإن تحقيقا بدأ في الحادث.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية حريقا كبيرا وألسنة لهب ترتفع من المصنع.

وكانت قد بدأت الصين إجراءات لتحسين السلامة في قطاع الصناعة، وكثفت عمليات التفتيش العام الماضي بعد سلسلة من الحوادث في مناجم الفحم ومصانع الكيماويات.

وفي عام 2015 وقع انفجار في مخزن كيماويات في مدينة تيانجين الشمالية مما أسفر عن مصرع 165 شخصا. وأسفر انفجار آخر في منشأة للبتروكيماويات في إقليم شاندونغ العام الماضي عن مصرع ثمانية وإصابة تسعة.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الصين
#مصنع كيماويات
#إقليم سيتشوان

من عرب 48

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