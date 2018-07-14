أفغانستان: مقتل 11 جنديا في اشتباك

قال مسؤول أفغاني إن 11 جنديا، على الأقل، قتلوا عندما تعرضت نقطة تفتيشهم لهجوم شنه متمردون في ولاية فاراه غربي البلاد.

وقال محمد ناصر مهري المتحدث باسم حاكم الولاية إن أربعة جنود آخرين أصيبوا في معركة بالأسلحة في مقاطعة بالا بولوك. وبحسبه فإن تسعة مسلحين قتلوا وأصيب 13 آخرون.

وقال مهري إن "عددا كبيرا" من المتمردين شنوا هجوما في وقت متأخر من مساء أمس، الجمعة، واستمرت المعركة حتى وقت مبكر اليوم السبت.

ولم تعلن حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مهرى ألقى باللوم على الحركة التي كثفت في الآونة الأخيرة هجماتها ضد قوات الأمن الأفغانية في الولاية.