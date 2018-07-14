  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

البيت الأبيض: لقاء ترامب – بوتين سيعقد في موعده

تاريخ النشر: 14/07/2018 - 08:15

البيت الأبيض: لقاء ترامب – بوتين سيعقد في موعده
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

أكد البيت الأبيض يوم أمس، الجمعة، أن القمة بين الرئيسين الأميركي، دونالد ترامب، والروسي، فلاديمير بوتين، ستُعقد كما هو مخطط لها على الرغم من الدعوات إلى إلغائها بعد توجيه التهم إلى 12 عنصر استخبارات روسياً بقرصنة الحزب الديموقراطي قبل الانتخابات الأميركية في 2016.

وردا على سؤال عن القمة المقرر عقدها الإثنين في هلسنكي بين الرئيسين الأميركي ونظيره الروسي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ساره ساندرز، إنها "ستحصل" في موعدها.

واشنطن بوست تحذّر: ضعف ترامب أمام بوتين سيعيد داعش
تنقسم إدارة الرّئيس الأميركي، دونالد ترامب، على نفسها حول "الصفقة السّيئة والرهيبة" التي سيبرمها ترامب مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في هلسكني، الأسبوع المقبل، حول سورية، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة.
 

وكان قد صرح نائب وزير العدل الأميركي، رود روزينشتاين، الجمعة، أنه تم توجيه التهم إلى 12 عنصر استخبارات روسيا بقرصنة الحزب الديموقراطي قبل الانتخابات الأميركية في 2016.

ووضع قائمة الاتهامات المحقق الخاص، روبرت مولر، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) السابق الذي يحقق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأخيرة (روسيا غيت).

وصرح روزينشتاين للصحافيين أن الضباط العسكريين الروس متهمون بـ"التآمر للتدخل في انتخابات الرئاسة 2016" بما في ذلك قرصنة رسائل إلكترونية للحزب الديموقراطي قبل الانتخابات.

وأضاف أن "11 من الضباط اتهموا بالتآمر لقرصنة أجهزة كمبيوتر وسرقة وثائق، ونشر تلك الوثائق بنية التدخل في الانتخابات".

وأضاف أن أحد هؤلاء إضافة إلى المتهم الثاني عشر متهمان بالتآمر لاختراق أجهزة كمبيوتر مؤسسات مشاركة في إدارة الانتخابات". وقال روزينشتاين إنه أطلع ترامب على لائحة الاتهام.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#البيت الأبيض
#دونالد ترامب
#فلاديمير بوتين
#روسيا غيت
#روبرت مولر

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نيجيريا: مقتل العشرات وحرق عشرات القرى في اشتباكات عرقية
نيجيريا: مقتل العشرات وحرق عشرات القرى في اشتباكات عرقية

2018-07-14

واشنطن بوست تحذّر: ضعف ترامب أمام بوتين سيعيد داعش
واشنطن بوست تحذّر: ضعف ترامب أمام بوتين سيعيد داعش

2018-07-13

وزير الخارجية الألماني السابق: ترامب يرغب بتغيير النظام بألمانيا
وزير الخارجية الألماني السابق: ترامب يرغب بتغيير النظام بألمانيا

2018-07-13

الأكثر قراءة

غزة: استشهاد طفل برصاص الاحتلال وإصابة 220 آخرين

غزة: استشهاد طفل برصاص الاحتلال وإصابة 220 آخرين

2018-07-13
صاروخ باتريوت إسرائيلي يعترض طائرة مسيرة في سماء صفد

صاروخ باتريوت إسرائيلي يعترض طائرة مسيرة في سماء صفد

2018-07-13

"قانون القومية": بين حق تقرير مصير "ديني" وتقريب الانتخابات

2018-07-13
ودية بين برشلونة وأتلتيكو بدعوة إسرائيلية: هل سيشارك ميسي؟

ودية بين برشلونة وأتلتيكو بدعوة إسرائيلية: هل سيشارك ميسي؟

2018-07-13
استطلاع: الليكود يفوز بالانتخابات المقبلة بقيادة نتنياهو أو شاكيد!

استطلاع: الليكود يفوز بالانتخابات المقبلة بقيادة نتنياهو أو شاكيد!

2018-07-13