البيت الأبيض: لقاء ترامب – بوتين سيعقد في موعده

أكد البيت الأبيض يوم أمس، الجمعة، أن القمة بين الرئيسين الأميركي، دونالد ترامب، والروسي، فلاديمير بوتين، ستُعقد كما هو مخطط لها على الرغم من الدعوات إلى إلغائها بعد توجيه التهم إلى 12 عنصر استخبارات روسياً بقرصنة الحزب الديموقراطي قبل الانتخابات الأميركية في 2016.

وردا على سؤال عن القمة المقرر عقدها الإثنين في هلسنكي بين الرئيسين الأميركي ونظيره الروسي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ساره ساندرز، إنها "ستحصل" في موعدها.

وكان قد صرح نائب وزير العدل الأميركي، رود روزينشتاين، الجمعة، أنه تم توجيه التهم إلى 12 عنصر استخبارات روسيا بقرصنة الحزب الديموقراطي قبل الانتخابات الأميركية في 2016.

ووضع قائمة الاتهامات المحقق الخاص، روبرت مولر، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) السابق الذي يحقق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأخيرة (روسيا غيت).

وصرح روزينشتاين للصحافيين أن الضباط العسكريين الروس متهمون بـ"التآمر للتدخل في انتخابات الرئاسة 2016" بما في ذلك قرصنة رسائل إلكترونية للحزب الديموقراطي قبل الانتخابات.

وأضاف أن "11 من الضباط اتهموا بالتآمر لقرصنة أجهزة كمبيوتر وسرقة وثائق، ونشر تلك الوثائق بنية التدخل في الانتخابات".

وأضاف أن أحد هؤلاء إضافة إلى المتهم الثاني عشر متهمان بالتآمر لاختراق أجهزة كمبيوتر مؤسسات مشاركة في إدارة الانتخابات". وقال روزينشتاين إنه أطلع ترامب على لائحة الاتهام.