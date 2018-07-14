بريطانيا: العثور على 400 دليل مرتبط بغاز الأعصاب

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم السبت، استكمالا للتحقيقات في قضيّة تعرض مواطنين لسم غاز الأعصاب "نوفيتشوك" الأسبوع الماضي، عن عثورها على أكثر من 400 دليل في إطار البحث عن مصدره.

وذكرت شرطة "مكافحة الإرهاب" البريطانية أن أعمال البحث ستستمر على الارجح لأسابيع أخرى سعيا لمزيد من الأدلة.

وكانت الشرطة ذكرت يوم الجمعة الماضي، أنها عثرت على زجاجة صغيرة يعتقد أنها مصدر غاز الأعصاب الذي قتلت به دون ستورجيس، وأصابت زميلها تشارلي راولي بتسمم ما زال يرقد على إثره في المستشفى.

وقالت الشرطة في بيان لها: "يوم الأربعاء (...) عثرنا على زجاجة صغيرة خلال عمليات تفتيش لمنزل تشارلي رولي في أمزبري (...) أكد العلماء الآن أن المادة الموجودة بالزجاجة هي نوفيتشوك".

وقالت الشرطة أيضا اليوم السبت إن "عددا كبيرا" من الأدلة ربما يكون ملوثا بتلك المادة، لذا أرسلت الى معامل لتحليلها.

وتسعى الشرطة لكشف ما إذا كان عنصر الأعصاب القاتل الذي تسمم به راولي وستورجيس كان مصدره هو نفس مصدر العنصر المستخدم في هجوم آذار/مارس الماضي، على الجاسوس الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته.

فيما طلبت السفارة الروسية في لندن، قُبيل إعلان الشرطة عن اكتشافها 400 دليل اليوم، من الحكومة البريطانية، مشاركة المعلومات مع مختصيها من أجل تحديد مصدر هذا الغاز.