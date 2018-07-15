ترامب حرض ماي بمقاضاة الاتحاد الأوروبي

لم يتردد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالإعلان نهاية الأسبوع بأنه قدم نصيحة لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، التي اعتبرتها "قاسية جدا"، لتكشف ماي اليوم أن نصيحة ترامب القاسية كانت بأن تقوم بلادها بمقاضاة الاتحاد الأوروبي في المفاوضات بشأن خروج بلادها من الاتحاد.

وكان ترامب قال في مؤتمر صحافي عقده مع ماي، أول من أمس الجمعة، إنه قدم نصيحة للزعيمة البريطانية إلا أنها وجدتها "قاسية جدًا".ورغم الضغوط التي تعرض لها الرئيس الأمريكي، خلال المؤتمر الصحافي، فإنه رفض الإفصاح عن الاقتراح.

وفي معرض ردّها على سؤال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأحد، حول النصيحة التي قدمها ترامب، قالت ماي: "أبلغني أنه يجب علي مقاضاة الاتحاد الأوروبي، وعدم الذهاب للتفاوض معهم بل مقاضاتهم". وأضافت: "من المثير أن ما قاله الرئيس أيضا خلال المؤتمر الصحافي هو لا تبتعدي'". وذكّرت بقوله: "لا تبتعدي عن هذه المفاوضات، وإلا ستكونين في مأزق".

وأضافت ماي: "لذا، فإنني أريد أن نجلس ونتفاوض بشأن أفضل اتفاق بالنسبة لبريطانيا".

ودافعت ماي بقوة عن خطتها المقترحة للخروج من الاتحاد، وحثت منتقديها على مساندة الخطة التي قالت إنها تلبي رغبة الشعب البريطاني في مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وتعتقد ماي بأن الخطة سوف تسمح للمملكة المتحدة بأن تبرم اتفاقات تجارية مع الدول الأخرى وتنهي حرية تنقل الأفراد وولاية محكمة العدل الأوروبية على النظام القضائي البريطاني.

وكان ديفيد ديفيز، الوزير المكلف بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، قد استقال من منصبه احتجاجا على الخطة، ثم تبعه وزير الخارجية بوريس جونسون.

ويقول الوزيران المستقيلان إن خطة ماي لن تحقق الخروج الذي صوت له الشعب في الاستفتاء الذي أجري عام 2016.ومن المقرر أن ينتهي وجود بريطانيا رسميا في الاتحاد الأوروبي في شهر آذار /مارس من العام المقبل.