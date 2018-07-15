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ماي تحذر من عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تاريخ النشر: 15/07/2018 - 09:28

ماي تحذر من عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
ماي: بريطانيا ستتخذ موقفا متشددا في جولة المفاوضات التالية (أ.ب)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: محمد وتد

حذرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي من احتمال ألا ”يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق“ بسبب محاولات نواب تقويض خطتها في هذا الصدد.

وقالت ماي في صحيفة ميل أون صنداي ”رسالتي للبلاد في نهاية هذا الأسبوع بسيطة ألا وهي أن علينا التركيز بشكل ثابت على الجائزة. إذا لم نفعل ذلك نخاطر بأن ينتهي بنا الأمر بألا يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق“.

وكان وزيران كبيران قد استقالا الأسبوع الماضي احتجاجا على خطط ماي للتجارة مع الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا من التكتل في آذار/مارس المقبل. وتعرضت خطتها بعد ذلك لانتقاد خلال مقابلة صحفية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو موقف تراجع عنه خلال اجتماع مع ماي يوم الجمعة.

وكتبت ماي أيضا في ميل أون صنداي أن بريطانيا ستتخذ موقفا متشددا في جولة المفاوضات التالية مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن ”بعض الناس يسألون عما إذا كان اتفاق خروجنا من الاتحاد الأوروبي مجرد نقطة بداية لتراجعنا".

وأضافت: ”دعوني أكون واضحة. اتفاق خروجنا من الاتحاد الأوروبي ليس قائمة رغبات طويلة يستطيع المفاوضون الانتقاء منها والاختيار. إنها خطة كاملة بمجموعة من النتائج غير القابلة للتفاوض“.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#تيريزا ماي
#الاتحاد الأوروبي
#بريطانيا

من عرب 48

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