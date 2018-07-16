فرنسا: اشتباكاتٌ تُنغّص فرحة الفوز بين جماهير جامحة والشرطة

شهدت فرنسا ليلة أمس، خروج مئات الآلاف في الشوارع والمراكز الرئيسية، للاحتفال ببطولة كأس العالم التي حقّقها المنتخب الفرنسي على حساب نظيره الكرواتيّ بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، إلا أن الاحتفالات لم تكن خالية من المشاكل التي تسبّبت بها بعض الجماهير.

ووقعت اشتباكات بين مجموعة صغيرة من الجماهير الجامحة، التي هددت بإفساد الاحتفالات، ما أجبر الشرطة الفرنسية على إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود في شارع الشانزليزيه في وقت متأخر من ليلة الأمس.

وتدفّق الملايين من الجماهير الفرنسية إلى الشوارع فرحين بعد صفارة النهاية فيما تجمع ألوف في الشارع الشهير بوسط العاصمة باريس.

لكن مع حلول الظلام، اشتبك عدد صغير من الجماهير مع الشرطة ودمروا متاجر وممتلكات خاصة في الشارع.

ورمى البعض الحجارة ومقذوفات أخرى على الشرطة التي ردت بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت قناة "بي إف إم" التلفزيونية إن مسؤولي الأمن اتخذوا قرارا بتفريق الحشود. وأضافت أنه جرى الإبلاغ أيضا عن مشكلة وسط حشد صغير في مدينة ليون.

وحشدت فرنسا قرابة 110 آلاف من قوات الأمن خلال الاحتفالات بالعيد الوطني المعروف باسم يوم الباستيل يوم السبت، والمباراة النهائية في بطولة كأس العالم يوم الأحد.