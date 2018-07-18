  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ألمانيا تمنع طلب اللجوء من المغرب العربي

تاريخ النشر: 18/07/2018 - 19:14

ألمانيا تمنع طلب اللجوء من المغرب العربي
أرشيفية ( أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: خالد السيد

خطت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، خطوة جديدة في طريقها نحو منع اللجوء والهجرة غير الشرعية إليها، حيث أنها أصدرت قانونًا للتخلص من طالبي اللجوء من أربعة دول فقيرة، عن طريق إدراجها على لائحة "الدول الآمنة".

ويسمح قانون الحكومة الذي أقرته اليوم، ترحيل طالبي اللجوء من الجزائر وتونس والمغرب وجورجيا، دون تبرير الرفض.   

ويمنح القانون الذي تبناه مجلس الوزراء اليوم، موظفي دائرة الهجرة وأجهزتها، الصلاحية لرفض بشكل تلقائي طلبات اللجوء من هذه الدول كما كانوا يفعلون مع دول البلطيق غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي .

الاتجار بالبشر إلى واجهة المشهد المغربي: بوابة العبور لأوروبا
وتؤدي عملية الهجرة غير الشرعية إلى تفشي آفات عنف إضافية في المغرب عبر استغلال الراغبين بالوصول إلى الشواطئ الأوروبية منهم أيضًا مواطنين مغربيين، وأهمها جريم الاتجار بالبشر.
 

وتبرر برلين هذا القرار بأنها رفضت تقريبا كل طلبات اللجوء من هذه الدول حتى بلغت هذه النسبة أكثر من 99% لجورجيا والجزائر. في المقابل، تقلت 2,7% فقط من طلبات اللجوء من تونس و4,1% من المغرب ردا إيجابيا من السلطات الألمانية في 2017.

وتأمل وزارة الداخلية التي يتولاها المحافظ البافاري، هورست زيهوفر، أن يعتبر هذا الإجراء "مؤشرا" ويسمح بـ"خفض" طلبات اللجوء من الدول الأربع "إلى حد كبير".

وهذه هي ثاني محاولة للسلطات الألمانية، بعد مشروع قانون أول رفضه مجلس الشيوخ الألماني العام الماضي، لعدم توافر غالبية بسبب معارضة الخضر واليسار .

وتعارض جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان إدراج دول المغرب العربي على قائمة الدول الآمنة بسبب المساس بحرية التعبير وحالات التعذيب التي فيها.

 


#المغرب العربي
#ألمانيا
#تونس
#المغرب
#جورجيا
#الجزائر
#لجوء

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شمال قبرص: مصرع 19 في غرق قارب يحمل 160 مهاجرا
شمال قبرص: مصرع 19 في غرق قارب يحمل 160 مهاجرا

2018-07-18

الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من هدم خان الأحمر
الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من هدم خان الأحمر

2018-07-18

ترامب طلب لقاء روحاني 8 مرات قبيل الانسحاب من الاتفاق النووي
ترامب طلب لقاء روحاني 8 مرات قبيل الانسحاب من الاتفاق النووي

2018-07-18

الأكثر قراءة

الاحتلال يقرع طبول الحرب... جزرة السياسة أولا

الاحتلال يقرع طبول الحرب... جزرة السياسة أولا

2018-07-17
جنين: قتيلة من عرابة و6 إصابات بحادث طرق

جنين: قتيلة من عرابة و6 إصابات بحادث طرق

2018-07-17
تحليلات إسرائيلية | صفقة ترامب وبوتين: سورية مقابل أوكرانيا

تحليلات إسرائيلية | صفقة ترامب وبوتين: سورية مقابل أوكرانيا

2018-07-17
مئات السوريين يقتربون من السياج الحدودي قرب القنيطرة

مئات السوريين يقتربون من السياج الحدودي قرب القنيطرة

2018-07-17
الكرواتيّون يستقبلون فريقهم استقبالَ الفاتحين

الكرواتيّون يستقبلون فريقهم استقبالَ الفاتحين

2018-07-17