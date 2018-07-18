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ترامب طلب لقاء روحاني 8 مرات قبيل الانسحاب من الاتفاق النووي

تاريخ النشر: 18/07/2018 - 16:50

ترامب طلب لقاء روحاني 8 مرات قبيل الانسحاب من الاتفاق النووي
(أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: محمود مجادلة

رغم السياسة المتشددة التي أعلن عنها مبكرًا تجاه إيران، طلب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ثماني مرات عقد اجتماع مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الخريف الماضي، حسبما أكد مدير مكتب الرئيس الإيراني، اليوم الأربعاء.

وقال محمد واعظي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء "مهر"، إنه "خلال الزيارة التي قام بها الرئيس روحاني إلى نيويورك للجمعية العامة للأمم المتحدة، طلب ترامب ثماني مرات من الفريق الإيراني، الاجتماع مع رئيس الجمهورية".

وأوضح واعظي أن الفريق الإيراني لم يلب الطلبات التي جاءت بعد إعلان ترامب تماما أنه لم يعد قادرا على تأكيد احترام إيران للاتفاق النووي الموقع في 2015، ممهدا بذلك لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وأشار واعظي إلى أنه "لدينا سياسة شفافة وموقف واضح حيال علاقاتنا مع الولايات المتحدة (...) ولن نرضخ للضغوط".

وقال ترامب إنه منفتح على إجراء محادثات من أجل إبرام اتفاق جديد مع إيران يشمل البرنامج النووي وكذلك الدور الإقليمي لإيران وبرنامجها النووي.

وأكدت إيران أنها لن تجري أي مفاوضات حول الاتفاق المبرم منذ 2015 مع القوى الكبرى.

وهي تجري محادثات مع شركائها الأوروبيين لإيجاد وسائل للالتفاف على العقوبات الأميركية التي سيعاد فرضها على طهران في الأشهر المقبلة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.

 


#ترامب
#روحاني
#الجمعية العامة للأمم المتحدة

من عرب 48

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