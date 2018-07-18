مخزون اليورانيوم لدى إيران يصل إلى 950 طنا

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم الأربعاء، إن جهود بلاده للحصول على اليورانيوم أدت إلى تخزين ما يصل إلى 950 طنا منه.

وأضاف علي أكبر صالحي للتلفزيون الإيراني الرسمي أن إيران استوردت نحو 400 طن منذ إبرام الاتفاق النووي التاريخي مع القوى الغربية عام 2015، ليصل مخزونها إلى ما بين 900 و950 طنا، بعد أن كان 500 طن.

وذكر صالحي "هذا يكفي إيران لكي تصل لهدفها الذي طال أمده بالحصول على 190 ألف جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في المستقبل."

يذكر أن الاتفاق النووي يحد من تخصيب إيران لليورانيوم إلى 3.67 بالمائة، وهي نسبة تكفي لاستخدامه في مفاعل نووي، لكنها أقل بكثير من نسبة التسعين بالمائة المطلوبة لتصنيع سلاح نووي.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في أيار/مايو الماضي، تعهدت إيران بتعزيز قدرتها على التخصيب للضغط على الموقعين المتبقين للوفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفاق.