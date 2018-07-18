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مخزون اليورانيوم لدى إيران يصل إلى 950 طنا

تاريخ النشر: 18/07/2018 - 14:37

مخزون اليورانيوم لدى إيران يصل إلى 950 طنا
منشأة أراك الإيرانية
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم الأربعاء، إن جهود بلاده للحصول على اليورانيوم أدت إلى تخزين ما يصل إلى 950 طنا منه.

وأضاف علي أكبر صالحي للتلفزيون الإيراني الرسمي أن إيران استوردت نحو 400 طن منذ إبرام الاتفاق النووي التاريخي مع القوى الغربية عام 2015، ليصل مخزونها إلى ما بين 900 و950 طنا، بعد أن كان 500 طن.

وذكر صالحي "هذا يكفي إيران لكي تصل لهدفها الذي طال أمده بالحصول على 190 ألف جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في المستقبل."

يذكر أن الاتفاق النووي يحد من تخصيب إيران لليورانيوم إلى 3.67 بالمائة، وهي نسبة تكفي لاستخدامه في مفاعل نووي، لكنها أقل بكثير من نسبة التسعين بالمائة المطلوبة لتصنيع سلاح نووي.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في أيار/مايو الماضي، تعهدت إيران بتعزيز قدرتها على التخصيب للضغط على الموقعين المتبقين للوفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفاق.


#علي أكبر صالحي
#اليورانيوم
#منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
#الاتفاق النووي

من عرب 48

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